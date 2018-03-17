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الدفاع الروسية: التحالف يرفض تسليم شرق دير الزور للسلطات السورية

الدفاع الروسية: التحالف يرفض تسليم شرق دير الزور للسلطات السورية
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