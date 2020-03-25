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الدفاع الروسية: القدرات القتالية لقواتنا تضاعفت منذ 2012

منشور 25 آذار / مارس 2020 - 11:53
القدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2012
القدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2012

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2012 مما سمح بالحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع حلف الناتو.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع مع مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي)، اليوم الأربعاء: "بحلول عام 2020 ، زادت الإمكانات القتالية للقوات المسلحة بأكثر من الضعف ، مما سمح بالحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع الناتو وسط التهديدات العسكرية المتزايدة".

هذا وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف​​​.

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