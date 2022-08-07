الدفاع الروسية: القضاء على 200 جندي أوكراني.. و"كييف" ترسل المجندين للجبهة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها قضت على حوالي 200 جندي أوكراني، كما دمرت مواقع عسكرية، عبر المقاتلات الحربية والصواريخ عالية الدقة، متهمة نظام "كييف" بإرسال المجندين الجدد إلى الخطوط الأمامية قبل انتهاء تدريباتهم، بسبب النقص في عدد الجنود الأوكرانيين.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

-دمرت القوات المسلحة الروسية نقطة انتشار اللواء 72 في أرتيموفسك في دونيتسك ما أدى إلى تصفية ما يصل إلى 130 عنصرا من القوات الأوكرانية.

- قضت القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة على نحو 70 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية من لواء الهجوم الأوكراني رقم 95 في دزيرجينسكي بدونيتسك، كما دمرت بطاريتين من مدافع هاوتزر.

-قضت القوات المسلحة الروسية على أكثر من 100 متطرف في خاركوف.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثماني طائرات بدون طيار أوكرانية واعترضت قذيفة MLRS في دونيتسك وجنوب أوكرانيا.

-دمرت القوات المسلحة على أربع فصائل من منظومة صواريخ غراد Grad MLRS ، وفصيلتان من مدافع Msta-B في دونيتسك.

- استهدفت القوات الروسية 3 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية ، ودمرت 5 مستودعات وقاذفة لنظام الدفاع الجوي Buk-M1.

-تم تدمير ترسانة عسكرية أوكرانية تضم 45 طنا من الذخيرة في منطقة نيكولاييف قدمتها دول الناتو إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

خسائر فادحة في الجيش الأوكراني

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد بأن نظام كييف مضطر، بسبب الخسائر الفادحة في قواته، إلى تعويضهم بالمجندين الجدد والمصابين الذين لم يخضعوا لإعادة التأهيل الكامل بعد الإصابات.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد: "بسبب الخسائر المرتفعة يتخذ نظام زيلينسكي إجراءات بهدف التعويض عن النقص في عدد الجنود الأوكرانيين في منطقة الأعمال القتالية في دونباس. وهكذا تم اتخاذ قرار بإرسال المجندين الجدد إلى الخطوط الأمامية قبل الموعد المحدد (الانتهاء من دورة التدريب).

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك يتم إرسال الجرحى الذين كانوا في المستشفيات دون انتظار إكمال دورة إعادة تأهيلهم بعد الإصابات".