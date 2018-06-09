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الدفاع الروسية: بؤر "داعش" في سوريا تتواجد في مناطق سيطرة أمريكا فقط

الدفاع الروسية: بؤر "داعش" في سوريا تتواجد في مناطق سيطرة أمريكا فقط
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