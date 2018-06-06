الدفاع الروسية تدعو بلدان رابطة الدول المستقلة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

اقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، على بلدان رابطة الدول المستقلة المشاركة في إرساء السلام في سوريا، من خلال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنى التحتية.

وقال شويغو، في افتتاح اجتماع مجلس وزراء الدفاع لدول الرابطة اليوم: "من الواضح للجميع أنه لا يمكن تحقيق الأمن إلا من خلال الجهود المشتركة، أتوجه إليكم في هذا الصدد، أيها الزملاء الأعزاء، باقتراح المشاركة في إرساء السلام في سوريا".

وأضاف شويغو أن قضايا التسوية السياسية وتوفير المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية تأتي في المقدمة بسوريا.

وأوضح وزير الدفاع الروسي: "نعول على مساندتكم، التي من شأنها أن تظهر وحدتنا في الحرب ضد الإرهاب العالمي وضمان الأمن المشترك".

وأكد أن جزءا كبيرا من مساحة سوريا بات اليوم محررا من سيطرة المسلحين، وأن مفاوضات مع بقية الإرهابيين جارية لإلقاء السلاح، وأنه تم "خلق جميع الظروف للتسوية السياسية في سوريا، وبعثها دولة موحدة من جديد وغير قابلة للتقسيم".