الدفاع الروسية: تدمير 11 مسيرة وآخر سفينة حربية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى تدمير آخر سفينة حربية تابعة لأوكرانيا بضربة دقيقة.

وفي بيانها، أوضحت وزارة الدفاع، أن الضربات الجوية الروسية أسفرت عن تدمير سفينة حربية بحرية تدعى "يوري أوليفرينكو" في ميناء أوديسا بفعل ضربة صاروخية.

وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط صاروخ بعيد المدى من طراز "ستورم شادو" و12 صاروخًا من طراز "هيمارس".

وفي تطور آخر، تم تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليبتسي وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.

كما اعلنت "الدفاع الروسية" أن مفارز "أخمات" ولواء البندقية الآلي الخامس، تنفذ عمليات هجومية ناجحة على محور مارينكا التكتيكي

وأفادت الوزارة أن خسائر الجيش الأوكراني على محور دونيتسك تجاوزت 200 جندي و18 قطعة من المعدات.

كما أشارت الوزارة إلى حدوث معارك عنيفة في منطقة أفدييفكا على محور دونيتسك، وتم توجيه ضربات لوحدات الجيش الأوكراني في مناطق كراسنوغوروفكا وياسينوفاتايا.

وأعلنت أيضًا أن الطائرات الروسية قصفت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا وقرية خيميك، وأنه تم تدمير مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية.

