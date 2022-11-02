الدفاع الروسية: تلقينا ضمانات خطية أوكرانية بتحييد الممر المائي لتصدير الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت ضمانات خطية من أوكرانيا، بشأن تحييد الممر الإنساني للموانىء الأوكرانية، وعدم استخدامه لاجراء العمليات العسكرية ضد روسيا.

وقالت "الدفاع الروسية"، في بيان، إن موسكو ستستأنف العمل باتفاقية نقل الحبوب عبر الممر الآمن في البحر الاسود، عقب تعليقها الإلتزام بتلك الاتفاقية.

وأضاف البيان، أن الضمانات التي حصلت عليها روسيا في الوقت الحالي تبدو كافية، وأنه سيتم استئناف تنفيذ الإتفاقية.

وأوضح البيان، أن روسيا قامت في وقت سابق، بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتعليق موسكو لوقف تنفيذ اتفاقية نقل الحبوب، بعد قيام أوكرانيا في 29 أكتوبر، هجوما ضد سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود والسفن المدنية.

وأشار بيان "الدفاع الروسية"، إلى أن الجانب الأوكراني أعلن رسميا أن الممر الإنساني البحري لن يستخدم إلا وفقا لبنود مبادرة البحر الأسود

من جانبه، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن روسيا وافقت، على استئناف عمليات تصدير الحبوب، عبر ممر البحر الأسود.

وأشار إلى أن ممر الحبوب، يعمل بشكل جيد، وأنه تم نقل موضوع تصدير الحبوب والأسمدة لمرحلة جديدة جيدة.

وقال أردوغان، خلال كلمة له في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وتم الاتفاق على أن يتواصل تصدير الحبوب عبر ممر البحر الأسود كما كان في السابق".