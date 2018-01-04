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الدفاع الروسية تنفي تدمير 7 طائرات حربية في قاعدة حميميم

الدفاع الروسية تنفي تدمير 7 طائرات حربية في قاعدة حميميم
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