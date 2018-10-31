لحظة وصول منظومة اس-300 إلى سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مستشاريها يدربون العسكريين السوريين على استخدام "إس-300" للدفاع الجوي، ونبّهت الأطراف الخارجية لضرورة الامتناع عن الاستفزازات العسكرية في سوريا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن موسكو استكملت إمداد الجيش السوري بمنظومات "إس-300" ومنظومات "بوليانا دي-4" الآلية الخاصة بالتحكم، مذكرا بأن هذا الإجراء اتخذ بهدف تعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا وضمان سلامة التحليقات في سمائها وحماية المواقع الهامة في أراضي البلاد.

ودعا كوناشينكوف "الرؤوس الساخنة" إلى تقييم الوضع القائم في المنطقة بشكل موضوعي، والامتناع عن اتخاذ أي تصرفات استفزازية في الأراضي السورية.

وقررت موسكو تصدير منظومات "إس-300" إلى دمشق ردا على إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية في أغسطس الماضي أثناء غارات للطيران الإسرائيلي على اللاذقية.

وحملت وزارة الدفاع الروسية تل أبيب المسؤولية عن الحادث المأساوي الذي أودى بأرواح 15 عسكريا روسيا.