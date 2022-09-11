الدفاع الروسية: 4 آلاف قتيل و 8 آلاف جريح خسائر القوات الأوكرانية خلال أيام

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة ، على محوري نيكولايف- كريفوي روغ وخاركوف في الفترة ما بين 6 و10 أيلول/سبتمبر، وأن عدد القتلى بلغ أكثر من 4 آلاف عنصر و 8 آلاف جريح.

واضافت "الدفاع الروسية"، اليوم الأحد، أن القوات الجوفضائية الروسية قصفت موقع وحدات اللواء البحري للقوات الأوكرانية في منطقة نيكولايف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 100 عسكري.

وجاء في بيان الوزارة: "في اتجاه نيكولايف- كريفوي روغ، تم تدمير موقع وحدات اللواء 36 البحري الأوكراني في منطقة نيكولايف بواسطة صواريخ موجهة، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 100 عسكري و15 آلية عسكرية".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.