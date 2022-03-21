الدفاع الروسية: 80 قتيلا بقصف صاروخي استهدف معسكرا أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، أن الصواريخ المجنحة الروسية عالية الدقة، التي استهدفت ليلة أمس، معسكر "نوفايا ليوبوميركا" في منطقة ريفني، أوقعت أكثر من 80 قتيلا من المرتزقة والقوميين، وأن العسكريين الروس تمكنوا من السيطرة على مركز قيادة تحت الأرض تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب كييف واستسلام 61 جنديا أوكرانيا، أكثر من نصفهم من كبار الضباط.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي لنتائج العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن قصف وتدمير عدد من المنشآت العسكرية، وتسديد ضربات عالية الدقة بصواريخ مجنحة عالية الدقة.

وقد شملت هذه الضربات مواقع ومخازن ومعسكرات لتدريب المرتزقة والقوميين.

جاء في بيان الوزارة أن وحدات من القوات المسلحة الروسية قد تقدمت، خلال ليلة أمس، 4 كيلومترات لتسيطر على مستوطنة "سلادكويه"، بينما يتم في الوقت الراهن تمشيط مجموعات متفرقة من كتيبة "دونباس" للقوميين الأوكرانيين.

وقد تمكن تجمع قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من هزيمة فلول اللواء الميكانيكي الثالث والخمسين للقوات المسلحة الأوكرانية، بينما يطور الآن هجوما في اتجاه مستوطنة "نوفوميخايلوفكا".

وخلال الليلة الماضية، كانت الحصيلة مقتل أكثر من 50 مسلحا، وتدمير 3 دبابات وأربع عربات قتال مشاة وقطعتي مدفعية ميدانيتان و4 مركبات مدرعة.

إضافة إلى ذلك، تقاتل وحدات من جمهورية دونيتسك الشعبية ضد وحدات من اللواء 25 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ويتم تحرير مستوطنة "فيرخنيتوريتسكويه".

في قرية "نيكولايفكا" بضواحي كييف، سيطر العسكريون الروس على مركز قيادة تحت الأرض تابع للقوات المسلحة الأوكرانية. استسلم في المركز 61 جنديا أوكرانيا بشكل طوعي، أكثر من نصفهم من كبار الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية.كذلك، فقد هاجمت الصواريخ المجنحة الروسية عالية الدقة، ليلة أمس، مركزا لتدريب المرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية الأوكرانية في معسكر "نوفايا ليوبوميركا" للتدريب على الأسلحة المشتركة في منطقة ريفني، حيث أوقعت أكثر من 80 قتيلا من المرتزقة والقوميين.

كذلك دمرت الصواريخ المجنحة عالية الدقة من الجو مستودع ذخيرة ومقر لواء ميكانيكي بالقرب من قرية "سيليتس".

كما نجحت مجموعة من "صيادي الليل" المكونة من مروحيات طراز "كا-52" و"مي-28 إن" خلال ضرباتها الليلية من تدمير 8 دبابات و4 عربات قتال مشاة و3 ناقلات جند مدرعة.

وخلال الليلة الماضية قصف الطيران العملياتي-التكتيكي وطيران الجيش 44 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها: 4 مواقع قيادة، ومنشأتين لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة في مناطق قريتي "ناليفايكوفكا" و"زولوتشيفا"، و6 أنظمة صواريخ من طراز "بوك-إم1" المضادة للطائرات، و3 مدافع "إم إس تي إيه – بي" في منطقة "فيشغورود"، و4 مستودعات أسلحة وذخائر صاروخية ومدفعية، و23 مخزنا للعتاد العسكري.

كذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق قريتي "تشيرنوبايفكا" و"تسيركوني".

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة فقد تم تدمير:

216 طائرة من دون طيار

180 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

1506 دبابة ومركبات قتالية ومصفحة

152 قاذفة صواريخ متعددة

592 قطعة مدفعية ميدانية وهاون

1284 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية