الدفاع السودانية تدعو القادرين على حمل السلاح للتجنيد

دعا وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، المواطنين السودانيين الذين تدربو على السلاح في وقت سابق سواءا كانو متقاعدين او منتسبي القوات المسلحة السودانية وكل القادرين على حمل السلاح للتوجه إلى القيادة العسكرية لتسليمهم اسلحة والدفاع عن السودان

واكد الوزير السوداني في بيان "نوجه نداءنا لمتقاعدي القوات المسلحة وكل القادرين على حمل السلاح بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم تأمينا لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم ولحماية أعراضهم والعمل وفق خطط هذه المناطق". وقال ان قوات التمرد "الدعم السريع" "تمادت في إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء، ومطاردة وتوقيف متقاعدي القوات النظامية".

وتتهم وزارة الدفاع السودانية قوات التمرد التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالاعتداء على املاك واموال المواطنين السودانيين ونهب اموالهم ومقار البعثات الدبلوماسية ونشر العصابات لفرض الاتاوات على من يرغب في مغادرة المنطقة المشتعلة

وكان اتفاق الهدنة الجديد الذي تم برعاية سعودية اميركية قد دخل حيز التنفيذ في البلاد بعد اكثر من 5 اسابيع من اندلاع الحرب بين القوات وزارة الدفاع والدعم السريع ولكن ادخال المساعدات الانسانية لا يزال متعثرا رغم ان اتفاق الهدنة ينص على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين