الدفاع المدني الأردني يواصل عملياته بحثا عن تلميذة مفقودة

الدفاع المدني الأردني يواصل عملياته في منطقة البحر الميت

أعلن الدفاع المدني الأردني السبت، انه يواصل عملياته في منطقة البحر الميت بحثا عن تلميذة لا زالت مفقودة في حادثة السيول التي داهمت رحلة مدرسية ما ادى الى مقتل 21 شخصا غالبيتهم من التلامذة.

وقال اياد عمرو المتحدث باسم الدفاع المدني ان “البحث جار فقط عن طالبة مفقودة كانت ضمن الطلاب في رحلة مدرسية لم يتم العثور عليها بعد”.

وأضاف ان “عمليات البحث ستتوقف في حال تم التأكد من مطابقة الفحوصات الطبية للفتاة المفقودة مع فحوصات جثة فتاة أخرى موجودة في مستشفى البشير” في عمان.

من جهته، قال مدير المركز الوطني للطب الشرعي احمد بني هاني انه “تم التعرف على هوية 20 جثة نقلت الى المركز اثر حادثة البحر الميت وتسلمها ذويها من اصل 21 جثة وصلت المركز”.

وأضاف ان “ذوي احدى الفتيات المتوفيات تبلغ من العمر 13 عاما، لم يتعرفوا على جثة ابنتهم”، مشيرا الى ان “نتيجة الفحوص المخبرية ستظهر خلال 24 ساعة”.

ومن جانبه، اكد حاتم الازرعي المتحدث باسم وزارة الصحة ان “جميع الإصابات التي تمّ إخلاؤها جرّاء الحادث تلقّت العلاج في مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وغادرت ، باستثناء ست إصابات ما زالت قيد العلاج”.

وقالت معلمة الرياضة مجد الشراري لقناة “المملكة” الحكومية إنها تفاجأت يوم الرحلة بأنها لم تكن “رحلة مدرسية” بل “مغامرة” تنظمها شركة سياحية متخصصة قسمت الطلاب الى ثلاث مجموعات مع كل مجموعة دليل سياحي في منطقة وادي عين الزرقاء “كنا نمشي عكس اتجاه نهر واقع بين جبلين عندما داهمتنا السيول”.

من جانبه، اكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابويامن وعضو لجنة التحقيق بالحادثة للتلفزيون الاردني ان “هذه المنطقة ليست مخصصة للنزهة”، مشيرا الى ان “من يقوم برحلات كهذه هم بالعادة اشخاص مدربون ومؤهلون جسديا ولا تصلح لمراهقين ليس لديهم الوعي الكافي بذلك”.

وشهد الأردن بعد ظهر الخميس تساقطا غزيرا للأمطار ما أدى الى تشكل السيول في مناطق عدة.

وتعد منطقة البحر الميت أكثر بقعة انخفاضا على وجه الكرة الأرضية. ونتيجة الأمطار تتشكل السيول أحيانا وتفيض المياه القادمة من الجبال في الوديان القريبة التي تصب في البحر الميت.