الدفاع المدني الاردني يحذر من موجه حر شديدة

حذر الدفاع المدني الاردني السكان في المملكة من موجه حر شديدة حيث تتاثر البلاد بكتلة هوائية حارة الأربعاء المقبل داعية الى اتخاذ اجراءات الوقاية تلافيا لوقوع اضرار ، فيالوقت الذي اعلنت الأمم المتحدة ان الأسبوع الأول من شهر يوليو هو الأشد حرا على الإطلاق على الصعيد العالمي

وقال الملازم أول عبدالله السعودي من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية للدفاع المدني،في تصريحات لاذاعة جيش أف أم ، اليوم الاثنين، "أنه ومع ارتفاع درجات الحرارة تسجل حوادث نتيجة عدم التقيد بمتطلبات السلامة العامة، وتكثر أحيانا حوادث الغرق وحرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة والمحاصيل الزراعية"

ودعا الى تلافي التعرض لأشعة الشمس المباشرة التي تسبب ضربة شمس مبينا ضرورة ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وعدم الخروج من المنازل وخاصة من العاشرة صباحا ولغايات ساعات ما بعد العصر

ودعا المسؤول الاردني المواطنين الى اتخاذ عدة اجراءات اهمها: