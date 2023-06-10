الدليمي: 3 عواصم عربية عُرضت على صدام حسين للخروج إليها

في مقابلة أثارت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خليل الدليمي، محامي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن ثلاث دول عربية تم عرض اللجوء إليها على الرئيس قبل إعدامه.

وأفاد الدليمي في مقابلته على قناة العربية، بأنه طُلب من صدام حسين كتابة رسالة بخط يده، يُطلب فيها من قوات المقاومة التوقف عن القتال، وعرضت عليه ثلاث عواصم عربية للخروج إليها.

وذكر الدليمي أن تلك العواصم هي عمان والقاهرة وقطر، وأنه تم التوافق على ذلك مع تلك الدول.

وقال الدليمي في تصريحاته، إنه في حال نجاحه في إقناع صدام حسين بالخروج إلى إحدى العواصم العربية المذكورة، فإنه سيترافق معه وعائلته، وسيحصل على مبلغ مالي يتصل بالخزينة العراقية كما تم ترويجه سابقًا.

وأشار إلى أن أي شخص آخر يرغب في الخروج مع الرئيس فهو مسموح له، ولكن عليه أن يعتزل العمل السياسي والإعلامي بشكل نهائي، مؤكدا أن العرض المادي كان متاحًا له وللرئيس ولأي شخص يختار الرئيس أن يخرج معه.

وفيما يتعلق بالعرض الآخر، أشار الدليمي إلى إمكانية اختيار أي شخص آخر للرئيس للخروج معه، وأنهم يفضلون أن يكون الشخص المختار هو المحامي الدليمي نفسه، وقد تم طرح فكرة تعيين الدليمي في منصب نائب رئيس الجمهورية مقابل إقناع صدام حسين بالموافقة على العرض، وأكد الدليمي أنه كان سينقل الطلب ويترك الخيار للرئيس حول قبوله أو رفضه.

