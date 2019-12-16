الدوحة: أمير قطر يستقبل هنية

قالت حركة “حماس”، الإثنين، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية التقى أمير قطر تميم بن حمد في الديوان الأميري بالدوحة.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد الحركة، برئاسة هنية، التي بدأها الأحد، للعاصمة القطرية الدوحة، حسب بيان صدر عن الحركة، ووصل الأناضول نسخة منه.

وقالت حماس في بيانها إن “قيادة الحركة قدّمت شرحا حول آخر التطورات السياسية، وعلى رأسها قضية القدس، والاستيطان، واللاجئين، والمخاطر المحدقة بالقضية، ومحاولات تصفيتها سياسيا”.

وثمّن هنية الدور القطري الداعم لفلسطين في “مختلف المحافل والمؤسسات الدولية”، إلى “جانب ما تقدمه القيادة القطرية لصالح الشعب في القدس والضفة وغزة من مشاريع إغاثية وإنسانية تساهم في تخفيف معاناته”.

وناقش وفد الحركة تطورات “ملف الانتخابات الفلسطينية، ومتطلبات نجاحها، وصولا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية الرسمية على قاعدة الشراكة وأسس الديمقراطية”.

كانت “حماس” وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها انتخابات رئاسية في مدة أقصاها 3 شهور.

وأرسلت الحركة مؤخرا موافقتها الرسمية والمكتوبة، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات، والذي لم يصدر حتى اليوم.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، الإثنين، إن “أمير قطر استقبل هنية في مكتبه بالديوان الأميري”.

وبيّنت أن هنية استعرض، خلال اللقاء، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة معاناة الشعب بغزة من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الـ(13) على التوالي.

وفي 8 ديسمبر/كانون أول الجاري، وصل هنية إلى تركيا، قادما من مصر، في إطار جولته الخارجية، التي يجريها للمرة الأولى بعد انتخابه رئيسا لحماس في مايو/ أيار 2017.