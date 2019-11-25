الدوحة: الاعلان عن اسماء الفائزين في مهرجان اجيال السينمائي



الدوحة، قطر؛ 24 ديسمبر 2019: اختُتمت النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي، الحدث السنوي لمؤسسة الدوحة للأفلام في قرية كتارا الثقافية، بحفل ختامي تم الإعلان فيه عن أسماء الفائزين بجائزة الإشادة الخاصة لمسابقتي لجنة التحكيم وصنع في قطر.

وفي كلمة ألقتها أمام لجنة الحكام خلال حفل الاختتام، قالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الدوحة للأفلام، "برغم أن مهرجان أجيال السينمائي هو فعالية تقدمها مؤسسة الدوحة للأفلام، إلا أنكم أنتم جوهرها الإبداعي الحقيقي، وبمشاركتكم المستمرة عامًا بعد عام، سيستمر المهرجان وسيصبح أكبر وأفضل وأكثر تطوراً. ‎لقد ألهمتني النقاشات التي خضتها مع الكثيرين منكم خلال المهرجان. لقد منحتموني مزيدًأ من الأمل والتفاؤل حول المستقبل المشرق الذي ينتظرنا. وأشجعكم على مواصلة فضولكم وشغفكم بإدراك. ورؤية العالم من حولنا بعقول منفتحة وقلوب تحمل بداخلها محبةً وتعاطفاً إنسانياً حقيقياً."

وتوجهت السيدة فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي، بالشكر لقيادة المؤسسة، والهيئات العامة والخاصة، والشركاء، والمتطوعين وصناع الأفلام وأعضاء لجان تحكيم أجيال على دعمهم للمهرجان، وقالت: "نحتفل بشبابنا باعتبارهم جزءًا من مجتمعنا الثقافي المتنوع، ومواطنين عالميين يستمدون القوة من الأفلام لإيصال صوت الأجيال. من خلال فعاليات عائلية تفاعلية، تعزز نسخة العام الجاري من المهرجان الاتحاد والتفاهم والاحترام المتبادل. نحن سعداء جداً بالمشاركة المميزة للمجتمع المبدع في قطر والعالم الذي ساهم في النجاح الذي شهدته هذه النسخة."

ضم برنامج صنع في قطر، الذي هو من تقديم أوريدو، 22 فيلما روائيا، ووثائقيا ومقالات لـ23 صانع أفلام قطري ومقيم في قطر، احتفالا بصناعة الأفلام المحلية المتنامية. وقد تكونت لجنة تحكيم صنع في قطر من صانع الأفلام السوداني أمجد أبو العلاء، والممثل البريطاني كريس هيتشن، والمهندسة المعمارية والعمرانية فاطمة السهلاوي.

وأعلن كل من سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة والسيدة موزة المهندي، مديرة إدارة الخدمة المجتمعية والرعايات والإعلام الاستراتيجي بشركة أوريدو، عن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة صنع في قطر على النحو التالي:

جائزة الإشادة الخاصة من لجنة التحكيم: بيت بيوت (الأردن، قطر/2019) من إخراج ميار حمدان

جائزة الإشادة الخاصة من لجنة التحكيم: الهامستر تعيس الحظ (قطر، إندونيسيا/ 2019) من إخراج عبد العزيز محمد الخشابي

جائزة عبد العزيز جاسم لأفضل أداء تمثيلي: عباس رياض لدوره في نهاية الطريق (قطر/ 2019) من إخراج أحمد الشريف

جائزة أفضل فيلم وثائقي: في المنتصف (قطر/2019) من إخراج الذبحاني

جائزة أفضل فيلم روائي: أوراق متساقطة (قطر/2019) من إخراج ديميتري يوري

أما جائزة جمهور مهرجان أجيال السينمائي لعام 2019 التي قدمتها سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني فكانت من نصيب:

سوف تموت في العشرين (السودان، فرنسا، مصر، ألمانيا، النرويج، قطر/2019) من إخراج أمجد أبو العلاء

وقام باختيار الفائزين بجوائز لجان تحكيم أجيال 2019 أكثر من 450 حكماً شابا يمثلون 45 بلدا، منهم 48 حكما دوليا أتوا إلى الدوحة لحضور الحفل من أرمينيا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، العراق، الهند، الأردن، الكويت، لبنان، موزمبيق، عمان، فلسطين، تركيا، تونس، والمملكة المتحدة. وقد تم تقسيم الحكام إلى ثلاثة أقسام: محاق ( 8 – 12 عاما)؛ هلال (13 – 17 عاما)؛ وبدر (18 – 21 عاما) وذلك لتقييم مجموعة من الأفلام القصيرة والطويلة.

الفائزون بجوائز لجان تحكيم أجيال 2019 هم:

محاق:

أفضل فيلم قصير: ابن الأرض (سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية/ 2018) من إخراج كلوديو فاه

أفضل فيلم طويل: 1982 (لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج، قطر/2019) من إخراج وليد المؤنس

هلال:

أفضل فيلم قصير: إجرين مارادونا (ألمانيا، فلسطين/2019) من إخراج فراس خوري

أفضل فيلم طويل: الوداع (الولايات المتحدة الأمريكية، الصين/ 2019) من إخراج لولو وانغ

بدر:

أفضل فيلم قصير: سياسة عالم النعام (فرنسا/2018) من إخراج محمد حوحو

أفضل فيلم طويل: إلى سما (سوريا، المملكة المتحدة/2019) من إخراج وعد الخطيب وإدوارد واتس

بريق:

أفضل فيلم قصير: مدينة بحيرة القطط (ألمانيا/2017) من إخراج آنتشيا هين

وتضم قائمة الرعاة الرسميين لمهرجان أجيال السينمائي 2019 كلاً من: قرية كتارا الثقافية – الراعي الثقافي، والمجلس الوطني للسياحة – الراعي الرئيسي، ونوفو سينما وأوريدو – الراعيان الاستراتيجيان، وسانت ريجيس الدوحة – الراعي المميز.

لمحة عن مؤسسة الدوحة للأفلام:

مؤسسة الدوحة للأفلام هي مؤسسة ثقافية مستقلة لا تهدف للربح، تدعم تطور صناعة الأفلام في قطر من خلال نشر ثقافة تقدير السينما وتعزيز المعرفة بالصناعة إضافة إلى المشاركة في تطوير الصناعات الإبداعية. وتشمل منصات المؤسسة تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والدولية، وبرامج تبادل المهارات والإرشاد والتوجيه وعروض الأفلام، إضافة إلى مهرجان أجيال السينمائي ومهرجان قمرة. وتلتزم بدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال أنشطتها وفعالياتها التي تهدف إلى دعم تنمية الثقافة والمجتمع والترفيه.