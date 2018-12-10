الدوحة تؤكد: انتصرنا على الحصار

النزاع مع الدوحة يخيم على قمة الخليج مع غياب أمير قطر

اعتبر وزير المالية القطري علي شريف العمادي أن بلاده انتصرت على الحصار، وأن ميزانيتها للعام 2019 ستتضمن فائضا متوقعا، فيما أيّدت وكالة "ستاندرد آند بورز" الائتمانية تصريحه نسبيا.

وقال الوزير القطري، إن البيانات المالية للنصف الأول من 2018 تؤكد قوة الاقتصاد، وأن البلد تغلب على "الحصار".

وكشف العمادي أن نمو الاقتصاد غير النفطي تجاوز الخمسة في المئة في النصف الأول من العام الجاري.

وأبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني السيادي لقطر عند –AA، ورفعت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة استنادا إلى مرونة الاقتصاد الكلي.

واعتبرت الوكالة أن قطر تمكنت بشكل فعال من ترويض أثر المقاطعة المستمرة على الروابط الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل، متوقعة أن يتسارع النمو الاقتصادي في البلاد في الفترة من 2018 إلى 2021، شريطة عدم حدوث انخفاضات أكبر في أسعار النفط.

ورجحت "ستاندر آند بورز" بلوغ الفائض في الحساب الجاري لقطر 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2018-2021 مع هبوط أسعار النفط، مضيفة أن ميزانية قطر عادت لتسجيل الفائض عام 2018.