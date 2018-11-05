الدوحة ترفض اتهامها بالتدخل في شؤون البحرين

قطر تستنكر الاستمرار في الزج باسمها في خلافات البحرين السياسية

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، إن الدوحة ترفض اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

وجاء في بيان للوزارة: "تستنكر دولة قطر الاستمرار في الزج باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية، وذلك على إثر الحكم الأخير على المواطن البحريني علي سلمان فيما عرف إعلاميا بقضية التخابر مع قطر، وهي التهمة التي نفتها دولة قطر".

وأضاف البيان: "لذا فإننا ندعو المؤسسات المعنية في البحرين إلى التعامل مع الرأي العام المحلي لديها والرأي العام الخليجي والدولي بقدر أكبر من الجدية والمسؤولية، وعدم اللجوء إلى تسييس القضاء لديها، أو الزج باسم دولة قطر لصالح حسابات سياسية ثبت أنها ضيقة الأفق ولا تليق بالدول".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أصدرت محكمة استئناف في البحرين حكمها بالسجن المؤبد على الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، الشيخ علي سلمان، و 2 آخرين بتهمة التخابر مع قطر