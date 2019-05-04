الدوحة تكشف سبب شكواها ضد السعودية والامارات في جنيف

أوضحت الدوحة الأسباب التي دفعتها لتقديم شكوى أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف ضد السعودية والإمارات فيما يتعلق بـ"إجراءات تمييزية".

وكتبت بعثة قطر إلى جنيف على حسابها في "تويتر"، أن شكواها استندت إلى مادة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأضافت في تغريدتها أن الإمارات والسعودية انتهكتا نصوص هذه الاتفاقية الدولية، "إذ تم استهداف أفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو صلتهم بدولة قطر".

بدورها ردت الإمارات على ما أسمته الادعاءات القطرية وقدمت بيانا يوم الجمعة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، فندت فيه ما سمته "الادعاءات القطرية الكيدية".

وتعد الشكوى القطرية هذه ثاني شكوى تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ديسمبر 1962، فيما تعد فلسطين الدولة الأولى التي حركت شكوى مماثلة ضد التمييز العنصري الإسرائيلي أمام هذه اللجنة.

يشار إلى أن مصر والسعودية والبحرين والإمارات تقاطع قطر منذ 5 يونيو 2017 وتتهمها بـ"دعم الإرهاب وإيواء جماعات إرهابية"، الأمر الذي تنفيه الدوحة دوما.