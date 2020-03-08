الدوحة: لا إصابات بكورونا بالمجتمع القطري ولا تعطيل للمدارس

أعلنت وزارة الصحة القطرية، أنه لا إصابة بفيروس كورونا داخل المجتمع القطري، وأن كل مؤشرات تفشي المرض في البلاد لا تزال منخفضة، ولا حاجة لتعطيل المدارس.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الوزارة حول مستجدات المرض، في وقت سابق السبت، ونقلته تفاصيله وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقال مدير إدارة الصحة العامة محمد بن حمد آل ثاني، إنه “يتم حاليا إجراء الفحص الحراري لجميع المسافرين القادمين إلى قطر”.

وأوضح آل ثاني، أن لا إصابات داخل المجتمع القطري وأن كل مؤشرات تفشي الفيروس لاتزال منخفضة ولا حاجة لتعطيل المدارس.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة القطرية، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 12، بعد تسجيل حالة جديدة.

وفي الأول من مارس/آذار الجاري، كشفت الدوحة عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ”كورونا”.

واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس شملت فرض قيود على دخول البلاد برا وبحرا وجوا.

وتعد إيران، أحد أبرز البؤر التي شهدت تفشيا لـ”كورونا”؛ ما دعا دولا عدة، لا سيما في الخليج، إلى اتخاذ تدابير شملت منع السفر إليها، وإجلاء مواطنيها من هناك.

وحتى الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 106 ألفا حول العالم في 103 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. (الأناضول)