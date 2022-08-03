الدوحة للأفلام تدعو عشاق الأفلام الصغار للمشاركة في النسخة العاشرة من مهرجان أجيال السينمائي

• باب المشاركة مفتوح الآن للصغار والشباب من عمر 8 إلى 25 عاماً للانضمام إلى تجربة حكّام أجيال التي تقام من 1 إلى 8 اكتوبر 2022.

• فرصة ثقافية قيمة لبناء المهارات الشخصية والمهنية والمشاركة في مجموعة من الأنشطة التي توسع آفاق المعرفة

• يمكن للمتقدمين الاستفادة من رسوم مخفضة تبلغ 150 ريال قطري في حال التسجيل قبل 1 سبتمبر 2022.

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في لجان التحكيم الخاصة بالنسخة العاشرة الخاصة من مهرجان أجيال السينمائي الذي سيقام من 1 إلى 8 اكتوبر 2022 ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة الفعلية أو عبر الإنترنت.

وتأتي النسخة الخاصة من المهرجان بمثابة تقدير من مؤسسة الدوحة للأفلام لقطر في العام المميز التي تستضيف فيه بطولة كأس العالم 2022، وستوفر فرصة المشاركة في الحوارات وورش العمل والندوات التعليمية بنمط مبتكر يساهم في زيادة نسبة المشاركة وخوض تجربة غنية للحكام الصغار والشباب وكذلك الضيوف من قطاع السينما.

ويعدّ برنامج حكّام أجيال 2022 جزءاً رئيسياً من فعاليات النسخة الخاصة من المهرجان الذي يشمل برنامجاً موسعاً من قسمين، حيث يكرّس القسم الأول للحكام في اكتوبر بينما يضم القسم الثاني فعاليات وعروض للجمهور ويمتد من 22 نوفمبر إلى 16 ديسمبر بالتزامن مع إقامة الحدث الرياضي العالمي المنتظر الذي تستضيفه قطر.

ويمكن للحكام الصغار والشباب من عمر 8 إلى 25 عاماً التسجيل للمشاركة في تجربة حكام أجيال التي ترحب بأكثر من 500 حكم في كل عام، بهدف خوض هذه التجربة الثقافية القيمة واستكشاف عالم السينما من خلال عروض الأفلام وورش العمل والجلسات النقاشية المختلفة. وتقسم تجربة حكام أجيال إلى ثلاث فئات عمرية توفر بيئة مرحة حافلة بالتعاون بهدف تمكينهم للتعبير عن آرائهم الإبداعية واستكشاف عالم السينما من ناحية ترفيهية وكذلك باعتبار السينما وسيلة لتحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي.

وقالت السيدة فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: " تجربة حكام أجيال مبادرة ثقافية فريدة من نوعها تجمع الشباب والصغار من مختلف أرجاء العالم على مدار أسبوع كامل للاحتفال بالأفلام التي تعزز فهمهم للعالم وتساعدهم على بناء مهاراتهم الشخصية والمهنية. وعلى مدار الأعوام الماضية، منح المهرجان الشباب فرصة لاستكشاف آفاق جديدة من العمل الإبداعي والثقافي. ونفتخر بمجتمع أجيال العالمي وبإيمانه الراسخ بأنّ الفن والسينما تهدف إلى الترفيه وكذلك إلهام الجميع".

"في هذا العام، نحتفل بالنسخة العاشرة الخاصة بالتزامن مع الحدث العالمي الاستثنائي الذي تستضيفه قطر، ونتطلع إلى الترحيب بأكثر من 500 حكم يجتمعون معاً في أنشطة ثقافية تغرس في نفوسهم الشعور بالتمكين والقوة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وتجمعهم معاً ضمن إطار مجتمع عالمي متضامن".

التسجيل في برنامج حكام أجيال مفتوح الآن حتى 21 سبتمبر 2022 عبر الرابط https://www.dohafilminstitute.com/filmfestival/ajyaljury.. يجب على المشاركين أن تتراوح أعمارهم بين 8 و 25 عاماً. يمكن للمتقدمين الاستفادة من عروض التسجيل المبكر لغاية 1 سبتمبر 2022 مقابل 150 ريال قطري، بينما تبلغ الرسوم الاعتيادية 250 ريال قطر، مع تقديم خصم خاص للأخوة وأعضاء التصريح الثقافي لمتاحف قطر مقابل 200 ريال قطري. ويمكن إرسال الاستفسارات والأسئلة على البريد الإلكتروني التالي: ajyaljury@dohafilminstitute.com



وتقسّم لجان التحكيم في مهرجان أجيال السينمائي إلى ثلاثة أقسام هي محاق للحكام الصغار من عمر 8 إلى 12 عاماً، وهلال للحكام من عمر 13 إلى 17 عاماً، وبدر للحكام من 18 إلى 21 عاماً. وتمنح تجربة حكام أجيال فرصة قيمة للمشاركين لمشاهدة برنامج من الأفلام القصيرة والطويلة الملائمة لكل فئة عمرية وخوض تجربة تعليمية إبداعية تغرس في نفوسهم حب وتقدير السينما وقيم العمل الجماعي والتفكير النقدي والقيادة.

شارك في النسخة الماضية من أجيال أكثر من 500 حكم من 45 جنسية حظيوا بفرصة المشاركة في ورش عمل خاصة ومشاهدة عروض أفلام يومية وجلسات نقاشية وجلسات أجيال الحوارية، بالإضافة إلى التواصل مع صناع الأفلام العالميين، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تلهم التفاعل الإبداعي وتحفز الحوار السينمائي.

