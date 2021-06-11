الدوحة للأفلام تعلن عن المشاريع الحاصلة على منح ربيع 2021 وتضم 32 مشروعاً

14 مشروعاً لصانعات أفلام من بينهنّ فرح نابلسي المرشّحة لجائزة الأوسكار وصانعة الأفلام الوثائقية هالة العبدالله الحائزة على عدّة جوائز

32 مشروعاً من 13 بلداً تميّزت بمواضيعها الجريئة وأسلوبها السردي المُلهم

ثلاثة مشاريع جديدة من قطر من بين 28 مشروعاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتضم أعمال رسوم متحرّكة ومشاريع مسلسلات تلفزيونية

الدوحة، قطر، 10يونيو، 2021: أعلنت اليوم مؤسسة الدوحة للأفلام عن قائمة المشاريع الحاصلة على منح دورة ربيع 2021 والتي تدعم صنّاع الأفلام الذين يعملون على مشاريعهم الأولى أو الثانية من مختلف أنحاء العالم. وقد وقع الاختيار على 32 مشروعاً سينمائياً لصناع أفلام واعدين ومتمرّسين من الوطن العربي وخارجه، حيث ستنال هذه المشاريع دعم برنامج المنح، وهو أبرز البرامج التمويلية التي تقدّمها المؤسسة لدعم الأصوات الجديدة في عالم السينما والإسهام في تطوير وصياغة أعمال تحمل قصصاً من شأنها أن تحصد أصداءً عالمية.

تغطّي منح ربيع 2021 مجموعة متنوّعة من الأعمال السينمائية من بينها الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة والمسلسلات التلفزيونية بإجمالي 28 مشروعاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها ثلاثة مشاريع من قطر، بما يُبرزُ دور المؤسسة كأحد أقوى الداعمين للسينما العربية المؤثرة والمواهب الواعدة. وتضم قائمة المشاريع أربعة مشاريع غير عربية تمثّل دول فرنسا والهند والمكسيك.

تبرز ضمن قائمة المشاريع مخرجتان أثبتتا موهبتهما المتفرّدة بأعمالهما الأولى: فرح نابلسي التي رُشّح فيلمها الحاصل على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام الهدية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم تمثيلي قصير بجانب فوزه بجائزة البافتا، وصانعة الأفلام الوثائقية والمنتجة وكاتبة النصوص هالة العبد الله التي نال عملها الوثائقي المؤثّر أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها إشادة نقدية في العديد من المهرجانات العالمية كان منها مهرجان فينيسيا. وفي ضوء الحضور المتنامي لصانعات الأفلام العربيات، تضم دورة الربيع 14 مشروعاً مختلفاً لصانعات أفلام تمثلنّ الروح الحيوية الجديدة التي تتميز بها المواهب الإبداعية في المنطقة.

وفي هذا الإطار، صرّحت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "إن حجر الزاوية الذي يرتكز عليه برنامج منح مؤسسة الدوحة للأفلام يتمثّل في حشد كوكبة جديدة من الأصوات المهمة والمؤثّرة التي تُثري تنوع وعمق السينما وتشجّع على التبادل والحوار الثقافي. ويكمن هدفنا في إيجاد المواهب الجديدة والواعدة ودعم قصص ذات أبعاد عالمية وتهيئة بيئة تحتضن أساليب السرد المؤثّرة والخلّاقة في سبيل مساعدة صناع الأفلام الواعدين على تحقيق طموحاتهم الإبداعية."

وأضافت: "كعادة المشاريع الحاصلة على دعم برنامج المنح، فإن مشاريع دورة الربيع تضم كوكبة من الأعمال الجذّابة التي اختيرت بفضل ما تميّزت به من رؤية روائية إبداعية وذكاء في اختيار مواضيعها التي ستلامس بلا شك قلوب الجماهير في مختلف أنحاء العالم. ويواصل البرنامج مهمته بتسليط الضوء على المواهب الجديدة والإسهام في تطوير السينما المستقلة، فقد دعمنا أكثر من 640 مشروعاً تمثّل أكثر من 70 بلداً مختلفاً حتى الآن وهو ما عزز مكانة مؤسستنا على الساحة العالمية كوجهة رائدة ومتفرّدة لدعم وتطوير السينما العربية، وهو بلا شك إنجاز ضخم نفخر به جميعاً في مؤسسة الدوحة الأفلام ودولة قطر."

المشاريع الحاصلة على منح ربيع 2021:

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: روائي طويل – مرحلة التطوير

البصير – سائق العربة الأعمى (سويسرا، قطر) للمخرج علي الفتلاوي ويتمحور حول أيوب الذي يحفظ أهوار جنوب العراق شبراً شبراً على الرغم من فقدانه لحاسة البصر، ولكن في أحد الأيام يتوه أيوب وتجمعه الأقدار بامرأة غامضة.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: وثائقي طويل – مرحلة التطوير

أبي قتل بوغريبة (تونس، قطر) للمخرجة فاطمة رياحي التي تحكي في هذا الفيلم قصة رحلتها الشخصية للبحث في تاريخ والدها الذي أراد أن يكون جزءاً من الانقلاب العسكري خلال عام 1987 لإسقاط النظام التونسي.

(تونس، قطر) للمخرجة فاطمة رياحي التي تحكي في هذا الفيلم قصة رحلتها الشخصية للبحث في تاريخ والدها الذي أراد أن يكون جزءاً من الانقلاب العسكري خلال عام 1987 لإسقاط النظام التونسي. يالله باركور (السويد، قطر) للمخرجة عريب زعيتر ويسلّط الضوء على أحمد المولع برياضة الحرية، الباركور، ويقوده شعفه هذا إلى كسر حدود مدينة غزة المحاصرة.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تجريبي طويل أو تعبيري – مرحلة التطوير

مطاردة الضوء الساحر (العنوان غير نهائي) (سوريا، قطر) للمخرج ياسر قصاب. يحكي الفيلم قصة ياسر الذي يدرك أن أباه الذي يعيش في مدينة حلب احتضن في صدره حلماً لم يُكتب له تحقيقه بأن يصبح صانع أفلام، وهنا يقرّر ياسر أن يعمل مع أبيه على صناعة فيلم مشترك.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: روائي طويل – مرحلة الإنتاج

إن شاء الله ولد (الأردن، مصر، فرنسا، قطر) للمخرج أمجد الرشيد. يحكي الفيلم قصة نوال التي تواجه معركة لإنقاذ ابنتها وبيتها بعد موت زوجها في مجتمع قد تتغير حياة من يُرزق فيه بطفلٍ ذكر إلى الأفضل.

(الأردن، مصر، فرنسا، قطر) للمخرج أمجد الرشيد. يحكي الفيلم قصة نوال التي تواجه معركة لإنقاذ ابنتها وبيتها بعد موت زوجها في مجتمع قد تتغير حياة من يُرزق فيه بطفلٍ ذكر إلى الأفضل. المعلّم (فلسطين، المملكة المتحدة، قطر) للمخرجة فرح نابلسي ويحكي قصة مراهق فلسطيني يكتشف أن معلّمه يعمل مع الجانب المظلم للمقاومة مما يمنحه الشجاعة بأن يسعى للثأر لموت أخيه.

(فلسطين، المملكة المتحدة، قطر) للمخرجة فرح نابلسي ويحكي قصة مراهق فلسطيني يكتشف أن معلّمه يعمل مع الجانب المظلم للمقاومة مما يمنحه الشجاعة بأن يسعى للثأر لموت أخيه. تونس-جربة (تونس، فرنسا، قطر) للمخرجة أمل غويلاتي ويتمحور حول أليسا، 19 عاماً، ومهدي، 23 عاماً، اللذين يستخدمان مخيّلتهما للهرب من مصيرهما المشؤوم، من خلال المشاركة في مسابقة بجنوب تونس قد تمنحهما فرصة حقيقية للهرب من واقعهما المرير.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: وثائقي طويل – مرحلة الإنتاج

وداعاً طبريا (فرنسا، بلجيكا، قطر) للمخرجة لينا سليم. يحكي الفيلم قصة الممثّلة الفلسطينية هيام عباس التي تركت قريتها الصغيرة دير حنا في الخليل متجهة إلى فرنسا قبل 30 عاماً أملاً في تحقيق حلمها بأن تصبح ممثّلة.

(فرنسا، بلجيكا، قطر) للمخرجة لينا سليم. يحكي الفيلم قصة الممثّلة الفلسطينية هيام عباس التي تركت قريتها الصغيرة دير حنا في الخليل متجهة إلى فرنسا قبل 30 عاماً أملاً في تحقيق حلمها بأن تصبح ممثّلة. أرض الإسمنت (الأردن، قطر) للمخرجة أسمهان بكيرات. يقدّم الفيلم نظرة متعمّقة في حياة عائلة بدوية تحاول جاهدة التمسّك بحياتها التقليدية تحت ضغوطات آلة التمدّن.

(الأردن، قطر) للمخرجة أسمهان بكيرات. يقدّم الفيلم نظرة متعمّقة في حياة عائلة بدوية تحاول جاهدة التمسّك بحياتها التقليدية تحت ضغوطات آلة التمدّن. واقف (لبنان، قطر) للمخرجة مريم الحاج التي تسرد الاحداث التي شهدتها لبنان في السنوات الأربع الأخيرة من منظور ثلاثة أجيال مختلفة تتجلّى في ثلاث شخصيات تكافح للحفاظ على أملها في الحياة.

(لبنان، قطر) للمخرجة مريم الحاج التي تسرد الاحداث التي شهدتها لبنان في السنوات الأربع الأخيرة من منظور ثلاثة أجيال مختلفة تتجلّى في ثلاث شخصيات تكافح للحفاظ على أملها في الحياة. يوم الغضب: قصص من طرابلس (لبنان، قطر) للمخرجة رانيا رافعي، وهو عمل يمزج الأسلوب الروائي بالوثائقي ليسلط الضوء على خمس لحظات فاصلة في مشوار الثورات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال حقب مختلفة من تاريخها.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: روائي طويل – مرحلة ما بعد الإنتاج

سولا (الجزائر، فرنسا، إيطاليا، قطر) للمخرجة صلاح إسعاد الذي يحكي قصة أمّ شابة عزباء تتبرّأ منها عائلتها باسم الشرف، وتكافح الأم لكسب لقمة عيشها، إلا أن الأمور تتعقّد عندما تقع الأم في دوامة من العنف.

(الجزائر، فرنسا، إيطاليا، قطر) للمخرجة صلاح إسعاد الذي يحكي قصة أمّ شابة عزباء تتبرّأ منها عائلتها باسم الشرف، وتكافح الأم لكسب لقمة عيشها، إلا أن الأمور تتعقّد عندما تقع الأم في دوامة من العنف. تحت أشجار التين (تونس، سويسرا، فرنسا، قطر) للمخرجة أريج السحيري. يحكي الفيلم قصة ملك وصديقاتها اللواتي يقضين فصول الصيف بالعمل في الحقول لسداد تكاليف الدراسة، أو الادخار من أجل زفافهنّ، أو إعانة عوائلهن.

من خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: روائي طويل – مرحلة ما بعد الإنتاج

العار (المكسيك، قطر) للمخرج ميغيل سالغادو. يدور الفيلم حول بيدرو الذي يصبح أكثر نضجاً ويُجبر على إيذاء الأشياء التي يحبّها. يشاهد بيدرو معاناة الناس الذين تأذّوا نتيجة لأفعاله، ولكن شعوره بالعار قد عقد لسانه.

(المكسيك، قطر) للمخرج ميغيل سالغادو. يدور الفيلم حول بيدرو الذي يصبح أكثر نضجاً ويُجبر على إيذاء الأشياء التي يحبّها. يشاهد بيدرو معاناة الناس الذين تأذّوا نتيجة لأفعاله، ولكن شعوره بالعار قد عقد لسانه. مدار العنف (فرنسا، قطر) للمخرج مانويل سكابيرا وهو أول فيلم يُصوّر في جزيرة مايوت التابعة لفرنسا التي تُعرف بالدائرة الفرنسية رقم 101. يركّز الفيلم على مصير مجموعة من الأيتام القادمين من العشوائيات.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: وثائقي طويل – مرحلة ما بعد الإنتاج

حماة العوالم (فرنسا، تونس، قطر) للمخرجة ليلى شعيبي. يحكي الفيلم قصة حسن الذي يعمل في مقبرة جيلاز في تونس. يُؤنس وحشة حسن الذي يعمل وحيداً شخوصاً من نوع مختلف، متمثّلين في آلاف الأرواح وامرأة واحدة لها منزلة خاصة.

(فرنسا، تونس، قطر) للمخرجة ليلى شعيبي. يحكي الفيلم قصة حسن الذي يعمل في مقبرة جيلاز في تونس. يُؤنس وحشة حسن الذي يعمل وحيداً شخوصاً من نوع مختلف، متمثّلين في آلاف الأرواح وامرأة واحدة لها منزلة خاصة. الأخطبوط (لبنان، السويد، قطر) للمخرج كريم قاسم، ويحكي قصة صانع أفلام يصل في أحد الأيام إلى موقع التصوير للعمل على فيلمه الجديد إلا أن انفجاراً ضخماً يقلب حياته رأساً على عقب.

(لبنان، السويد، قطر) للمخرج كريم قاسم، ويحكي قصة صانع أفلام يصل في أحد الأيام إلى موقع التصوير للعمل على فيلمه الجديد إلا أن انفجاراً ضخماً يقلب حياته رأساً على عقب. الهروب )فرنسا قطر( للمخرجة كاتيا جرجورة. يدور الفيلم حول خمسة فنانين سوريين شباب أُجبروا على الرحيل عن بلدهم. يسرد هؤلاء قصصهم المحطّمة وثوراتهم الداخلية التي تتجلّى في حرفهم الفنية.

)فرنسا قطر( للمخرجة كاتيا جرجورة. يدور الفيلم حول خمسة فنانين سوريين شباب أُجبروا على الرحيل عن بلدهم. يسرد هؤلاء قصصهم المحطّمة وثوراتهم الداخلية التي تتجلّى في حرفهم الفنية. عمر أميرلاي – الألم، الزمن، الصمت (فرنسا، سوريا، قطر) للمخرجة هالة العبد الله التي تحكي قصة المخرج السوري عمر أميرلاي الذي كرّس حياته لبلده والسينما في رحلة امتدت لأربعين عاماً من النشاط السياسي وصناعة الأفلام الوثائقية.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تجريبي طويل أو تعبيري – مرحلة ما بعد الإنتاج

شريط طوكيو (فلسطين، بلجيكا، قطر) للمخرج مهند يعقوبي. يُعد الفيلم دعوة مفتوحة لاكتشاف المواد الرقمية المستعادة من شريط من نوع 16 مم وُجد في ضواحي طوكيو وصنعه فريق سينمائي تعاون مع عدد من الحركات اليابانية المتضامنة مع فلسطين.

من خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: وثائقي طويل – مرحلة ما بعد الإنتاج

مشروع فيناي شوكلا (لم يتم اختيار العنوان بعد) (الهند، قطر) للمخرج فيناي شوكلا. فيلم صادق ومهم يقدّم نظرة حسّاسة على جبهات الحقيقة في الهند.

(لم يتم اختيار العنوان بعد) (الهند، قطر) للمخرج فيناي شوكلا. فيلم صادق ومهم يقدّم نظرة حسّاسة على جبهات الحقيقة في الهند. زونا نورتي (المكسيك، قطر) للمخرج خافيير أفيلا. يفتح العمل نافذة حسّاسة على مجتمع يعيش أعضاؤه في شوارع زونا نورتي في مدينة تيخوانا المكسيكية الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تُعد أحد أقسى أحياء المدينة وأكثرها عنفاً.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: روائي قصير في مرحلة التطوير - قطر

حضارة المساواة (قطر) للمخرج إبراهيم البوعينين. يدور الفيلم حول فريق غنائي أعضاؤه من الحيوانات التي أتت من بيئات ومواطن مختلفة لتغنّي معاً في وئام أغنية تدعو للمساواة والسلام.

(قطر) للمخرج إبراهيم البوعينين. يدور الفيلم حول فريق غنائي أعضاؤه من الحيوانات التي أتت من بيئات ومواطن مختلفة لتغنّي معاً في وئام أغنية تدعو للمساواة والسلام. ماري (قطر) للمخرجيّن عبد العزيز خشابي وعبد الله الجناحي. يحكي الفيلم قصة ربة منزل عمرها 65 عاماً تعيش في منزلها مع زوجها وحبيبها روبرت الذي يبلغ من العمر 70 عاماً وقطتهما الكسولة.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: روائي قصير في مرحلة الإنتاج

الفريسة المأسورة (مصر، قطر) للمخرج إسماعيل زلط ويحكي قصة صقر هندي يعيش حياة مرفهة في منزل صقّاره في الخليج العربي، ولكن يواجه في أحد الأيام خطراً يهدد أسلوب حياته المستقر.

(مصر، قطر) للمخرج إسماعيل زلط ويحكي قصة صقر هندي يعيش حياة مرفهة في منزل صقّاره في الخليج العربي، ولكن يواجه في أحد الأيام خطراً يهدد أسلوب حياته المستقر. مجال الرؤية (لبنان، فرنسا، قطر) للمخرج حسين إبراهيم الذي يحكي قصة طفل يتمرّد على آراء أبيه ومفهومه عن الرجولة خلال رحلة صيد طيور.

(لبنان، فرنسا، قطر) للمخرج حسين إبراهيم الذي يحكي قصة طفل يتمرّد على آراء أبيه ومفهومه عن الرجولة خلال رحلة صيد طيور. شيئان أو ثلاثة لا أعرفها عنها (فرنسا، الجزائر، قطر) للمخرجة صابرينا إديري شملول. يدور الفيلم حول ليلى، 18 عاماً، والتي تعيش في مدينة بريست الفرنسية وتقرّر مؤخراً أن ترتدي نقاباً وهو ما يثير استياء عائلتها.

(فرنسا، الجزائر، قطر) للمخرجة صابرينا إديري شملول. يدور الفيلم حول ليلى، 18 عاماً، والتي تعيش في مدينة بريست الفرنسية وتقرّر مؤخراً أن ترتدي نقاباً وهو ما يثير استياء عائلتها. صندوقي (قطر) للمخرجة نور الكواري ويتناول أهمية إحياء اتصالنا بذواتنا إذا ما أردنا أن نجد طريقنا.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: وثائقي قصير – مرحلة الإنتاج

سفينة الحمقى (ألمانيا، لبنان، قطر) للمخرجة عاليا حجو. تجري أحداث الفيلم خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها بيروت حيث تلتقي عاليا بالرجل المجنون أبو سمرة، وبطريقة ما ينجح الاثنان في فهم ما يجري في لبنان بفضل جنونهما المشترك.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مسلسلات تلفزيونية في مرحلة التطوير

دار الميلكة (الجزائر، قطر) للمخرج لطفي بوشوشي الذي يحكي قصة مليكة وبناتها اللواتي يلحق بهن شبح الفقر والحاجة بعد وفاة زوجها. تُضطر العائلة لترك منطقتهم الراقية في العاصمة الجزائرية الجزائر والانتقال إلى بيت مهترئ قديم في قلب القصبة.

(الجزائر، قطر) للمخرج لطفي بوشوشي الذي يحكي قصة مليكة وبناتها اللواتي يلحق بهن شبح الفقر والحاجة بعد وفاة زوجها. تُضطر العائلة لترك منطقتهم الراقية في العاصمة الجزائرية الجزائر والانتقال إلى بيت مهترئ قديم في قلب القصبة. حاج كيشوت (المغرب، قطر) لمخرجه هشام العسري الذي يحكي قصة سائق عربة عجوز يُضطر لاستخدام محرّك بثلاث عجلات بعد مصادرة السلطات لحصانه. وسرعان ما يكتشف الرجل العجوز عالماً حديثاً يجهل ملامحه وخباياه، ويقرّر - بعد وقوع حادث ما - أن يهرب ويعود لمواجهة ماضيه.

(المغرب، قطر) لمخرجه هشام العسري الذي يحكي قصة سائق عربة عجوز يُضطر لاستخدام محرّك بثلاث عجلات بعد مصادرة السلطات لحصانه. وسرعان ما يكتشف الرجل العجوز عالماً حديثاً يجهل ملامحه وخباياه، ويقرّر - بعد وقوع حادث ما - أن يهرب ويعود لمواجهة ماضيه. تحت السقف (لبنان، الإمارات العربية المتحدة، قطر) للمخرجة أريج محمود. مجموعة حلقات قصصية عن الروح النضالية للشعب اللبناني الذي تجرّع مرارة الحياة تحت أحد أكثر الأنظمة فساداً على وجه الأرض. تدور كل حلقة حول شخصية مختلفة أثناء نضالها للحفاظ على كرامتها وأملها في الحياة.

يُشار إلى أن المخرجين الذين يخوضون تجربتهم الأولى أو الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤهلين للحصول على منح مؤسسة الدوحة للأفلام في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج للمشاريع الطويلة، بينما تتوفر منح الإنتاج للأفلام القصيرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنح تطوير كتّاب السيناريو من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمسلسلات التلفزيونية، ومنح الإنتاج للمخرجين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمسلسلات الويب. ويمكن لمخرجي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتمرّسين التقدم بطلب للحصول على تمويل بمرحلة ما بعد الإنتاج للمشاريع الطويلة، كما يتوفر تمويل في مرحلة ما بعد الإنتاج للمخرجين السينمائيين الدوليين الذين يخوضون تجربتهم الأولى أو الثانية للمشاريع الطويلة. وبجانب برنامج المنح، فإن مؤسسة الدوحة للأفلام تقدم مبادرة التمويل المشترك والتي تستثمر في الإنتاج السينمائي عبر شراكات استراتيجية في المشاريع ذات القيمة الثقافية والبُعد التجاري.

مؤسسة الدوحة للأفلام

مؤسسة الدوحة للأفلام هي مؤسسة ثقافية مستقلة غير ربحية تدعم تطور صناعة الأفلام في قطر من خلال نشر ثقافة تقدير السينما وتعزيز المعرفة بصناعة الأفلام إضافة إلى المشاركة في تطوير صناعات إبداعية مستدامة. تشمل منصات المؤسسة تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والدولية، وبرامج تبادل المهارات، والإرشاد والتوجيه وعروض الأفلام، إضافة إلى مهرجان أجيال السينمائي وملتقى قمرة. وتلتزم المؤسسة بدعم وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال أنشطتها وفعالياتها التي تهدف إلى دعم تنمية الثقافة والمجتمع والترفيه.