الدوحة للأفلام تعلن عن 35 مشروع فيلم تحصل على منح في دورة الخريف 2021

دورة المنح الجديدة تضم 10 صناع أفلام حصلوا على منح في السابق و 12 صانعة فيلم

8 مشاريع لمواهب قطرية تعكس التطور المستمر لصناعة السينما محلياً بدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام

9 مشاريع دولية اختيرت للمشاركة في ملتقى قمرة من كوستاريكا، كرواتيا، جيبوتي، فرنسا، أندونيسيا، إيران، ميانمار، صربيا

الدوحة، قطر، 6فبراير 2022: أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن قائمة الأفلام التي اختيرت في دورة منح الخريف لعام 2021، وتتضمن 35 مشروع فيلم لصناع أفلام جدد يخوضون تجاربهم الأولى أو الثانية. وتتضمن قائمة المنح الجديدة أفلام لـ 12 صانعة فيلم و 10 من الحاصلين على منح سابقة بالإضافة إلى ثمانية مشاريع لمواهب قطرية الأمر الذي يعكس التطور المستمر للسينما المستقلة من المنطقة بدعم من المؤسسة.

وقد تطور برنامج المنح ليصبح واحداً من أهم المبادرات التمويل التي تعتمدها مؤسسة الدوحة للأفلام بهدف الترويج للأصوات السينمائية الواعدة وتقديم الدعم لها. يضم برنامج المنح دورتين في الخريف والربيع، وقدّم منذ تأسيسه ولغاية الآن الدعم لأكثر من 650 مشروع فيلم في مختلف مراحل الإنتاج من جميع أرجاء العالم. وبهدف استكشاف الأصوات السينمائية الأصلية. ساهم برنامج المنح في تمكين مؤسسة الدوحة للأفلام في تطوير مجتمع من صناع الأفلام من خريجي برامج ومبادرات المؤسسة ممّن حصلوا على تدريب ودعم فني وإبداعي خلال مراحل إنتاج أفلامهم.

ويظهر الحاصلون على منح مدى التنوع الذي تعتمده المؤسسة في اختيار مشاريع الأفلام، حيث ينتمون إلى بلدان مختلفة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع وجود تمثيل كبير من الجزائر ومصر ولبنان بالإضافة إلى مشاريع من موريتانيا وفلسطين واليمن وسوريا. وتعود 9 مشاريع دولية في دورة المنح إلى بلدان مثل كوستاريكا، كرواتيا ، جيبوتي، فرنسا، اندونيسا، إيران، ميانمار، وصربيا. ويغطي برنامج المنح مشاريع الأفلام الطويلة والقصيرة، والأفلام الوثائقية والتجريبية وكذلك المسلسلات التلفزيونية.

في هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "في ظل التحديات الهائلة التي تواجه صناع الأفلام الواعدين والناشئين بسبب الظروف الحالية، نؤمن في مؤسسة الدوحة للأفلام بمسؤوليتنا في توفير الدعم لهم لضمان تحقيق طموحاتهم السينمائية. ومن خلال دورتي برنامج المنح، نعمل على مساندة الأصوات السينمائية الأصلية وضمان حصول صناع الأفلام الواعدين ممن يخضون تجاربهم السينمائية للمرة الأولى أو الثانية على الدعم الذي يحتاجونه، من التمويل والتدريب والاستشارات وكذلك تعزيز علاقتهم بمجتمع السينما".

وأضافت الرميحي: "إن نجاح برنامج المنح في بناء مجتمع قوي للسينما المستقلة يظهر جلياً من خلال الجوائز العالمية التي حققتها أفلام الحاصلين على منح من قبل. فقد فاز الكثيرون بجوائز مرموقة وحظيت أفلامهم بإشادة عالمية. نحن فخورون بالأفكار الإبداعية التي قدمتها المواهب الواعدة الذين يظهرون التميز من خلال عرض قصص من المنطقة لم تروَ من قبل. فمشاريع الأفلام تتخطى هدفها الإبداعي لتشكل جسور تواصل مع العالم ليفهم بشكل أفضل ما يدور في منطقتنا العربية".

وتتضمن قائمة الأفلام التي حصلت على منح دورة الخريف 2021 الأفلام التالية:

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أفلام روائية طويلة – مرحلة التطوير:

جريمة التضامن (الجزائر) لمونيا مدّور، ويروي قصة أريان التي تعيش في وادي رؤيا، النقطة الاستراتيجية للمهاجرين لعبور الحدود بين إيطاليا وفرنسا.

المصور ( سوريا) لأنس خلف، ويدور حول مصور فوتوغرافي يعمل في منصب فريد في قلب الحكومة السورية خلال الثورة في عام 2011 ، ويقرر ترك عمله.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أفلام وثائقية طويلة – مرحلة التطوير:

حلمي اطير (مصر) لأسماء جمال وهو صورة غامرة لمجموعة من الشباب من الأحياء المزدحمة في القاهرة يهربون من مصاعبهم اليومية التي يتعرضون لها خلال النهار عبر دراجتهم النارية في الليل.

أولئك الذي يراقبون (المغرب) لكريمة سعيدي، ويتحدث عن أشخاص دفنوا مع أحبائهم، الذين أقاموا معهم علاقات جديدة في بلد اغترابهم في بروكسل، في مدفن فريد.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أفلام وثائقية طويلة – مرحلة التطوير:

عندما تنتشر الأخبار (قطر) لحمد الهاجري، ويدور حول صحفيين عرب كانوا في عين العاصفة لعقود بسبب صراعات داخلية وأخرى خارجية، حيث شكلوا شخصيات دائمة ومؤثرة في المنطقة.

أرض الأحلام المكسورة (المغرب) لخليل لبودي وهانو بيكا فيتيكين، ويتحدث عن ثلاثة شبان مغربيين كانوا أصدقاء مقربين في فنلندا حتى شهدت حياتهم منعطفاً درامياً عندما قام أحدهم بهجوم إجرامي في مدينة توركو.

الجمل المفقود (موريتانيا) من إخراج شيخ نداي، ويروي قصة شيخ الذي يريد أن يبرهن بأنه خليفة الملك السنغالي الذي حارب المستعمرين الفرنسيين.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أفلام روائية طويلة – مرحلة الإنتاج

كل ما تستطيع الرياح أن تحمله (مصر) لماجد نادر، يتتبع قصة سوزانة التي تتحول ذكرياتها المريضة إلى شظايا ولوحات تحولية من الصور والفيديوهات المنزلية واللقاءات من الحياة اليومية.

أم (المغرب) لصوفيا علاوي، هو رحلة روحية في المغرب المعاصرة بين الدراما الاجتماعية والخيال العلمي.

هاملت من عزبة الصفيح (مصر) لأحمد فوزي صالح، يمثل قصة سوفي أحمد الذي يجب عليها مواجهة العالم الأبوي القاسي في عشوائيته ويتحدى الوضع الراهن بعدما يتراءى له موت والده.

معطر بالنعناع (مصر) من إخراج محمد حمدي، ويظهر فرقة من الأصدقاء القدامى الذين يجتمعون من جديد في كابوس، حيث تُظهر براعم النعناع من أجسادهم صور الناس الذين عاشوا هناك لتنتشر في كل مكان.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أفلام وثائقية طويلة – مرحلة ما بعد الإنتاج

كذب أبيض (المغرب) لأسماء المدير، ويدور حول امرأة مغربية تبحث عن الحقيقة فتتشابك مع مجموعة من الأكاذيب في تاريخ أسرتها.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أفلام تجريبية طويلة – مرحلة ما بعد الإنتاج

الغريب (الجزائر) لطاهر كسي ويتتبع رحلة ثلاث شخصيات في الجزائر فيقابلون شعبها ويبحثون في البلد والمقاطعة والتاريخ.

الفيلم عمل فدائي (فلسطين) للمخرج كمال الج عفري ، ويأتي استجابة لنهب الذكريات الفلسطينية.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أفلام تجريبية طويلة – مرحلة ما بعد الإنتاج

السدّ (لبنان) لعلي شرّي ويدور حول العامل الموسمي ماهر الذي يعمل في مصب الطوب من سدّ في السودان.

من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أفلام وثائقية طويلة – مرحلة ما بعد الإنتاج

عام من الأيام الأزلية (كرواتيا) يوثق لعودة المخرجة ريناتا لوتشيتس إلى قريتها لزيارة والدها الذي هجرته زوجته كحال كمعظم الرجال في بلدته، ويجاول إيجاد نفسه من جديد وهو في أواخر الخمسينات من عمره.

ربيع آخر (صربيا) لملادن كوفاسيفتش، يصور وباء الجدري في يوغوسلافيا في عام 1972 والذي يبقى من أكثر حقبات البلد إلهاماً.

خط أخضر (فرنسا) لسيلفي باليوت، يوثق قصة فيدا التي تقرر مقابلة المقاتلين الذين أخافوها عندما كانت طفلة.

خميركا (فرنسا) لأنطوان جايد، يدور حول صوخا، وهو من الخمير الأميركيين وابن لاجىء كمبودي ينشأ في الولايات المتحدة. رُحّل صوخا إلى كمبوديا منذ سبعة أعوام حيث لا يزال يشعر بأنه غريب.

القابلات (ميانمار) لـ سنو هنين إي هلاينغ ويروي قصة قابلتين، واحدة بوذية والأخرى مسلمة، تتحديان الانقسامات الإثنية الحادة للعمل جنباً إلى جنب في عيادة مؤقتة في ميانمار الغربية، وتقدمان الخدمات الطبية إلى شعب الروهينغا في ولاية راخين.

من خارج منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا – أفلام روائية طويلة – مرحلة ما بعد الإنتاج

سيرة ذاتية ( أندونيسيا) لمقبول مبارك، ويدور حول مدبر منزل خجول يطيع سيده بالكامل حتى يتعرض لإهانة بسيطة وتتحول الأمور إلى سلسلة أحداث عنيفة.

دومينغو والضباب (كوستاريكا) لآرييل أسكالنتي ميزا ويتحدث عن دومينغو وبيته الذي على وشك أن يُصادر لبناء طريق سريع. لكن أرضه تخفي سراً ما، وهو شبح زوجته المتوفيه الذي يزوره وسط الضباب.

حتى الغد (إيران) لعلي أصغري، ويظهر شجاعة أم عزباء عندما تقع في اختبار حيث تلجأ إلى تدابير يائسة لإخفاء طفلها غير الشرعي عن أهلها.

سلسلة تلفزينوية – مرحلة التطوير

لم يخطر ببالي (جيبوتي) لمو يوسف، ويتتبع كاتب صومالي يواجه صعوبات العيش في دبي ويقرر أن يصبح الفنان الكوميدي الذي طالما طمح إليه.

مقام (لبنان) لميدو طه ويروي قصة ميكانيكيين من العرب اللاتينيين يهربون من ساحة شاحنات في ديربورن ليحققوا الثراء خلال عملهم كعازفي موسيقى البلوز في ديترويت.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أفلام قصيرة - مرحلة التطوير

الخط (قطر) لهتمي الهتمي وهو نداء لاختيار السعادة في حالات التردد.

تمنيت العزلة (قطر) لحمد الفيحاني ويدور حول أم تصارع فقدان هويتها عندما تتولى مهمة قاسية وهي الاعتناء بابنها المريض.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أفلام قصيرة – مرحلة الإنتاج

ميري (قطر) لعبدالعزيز خشابي وعبدالله الجناحي، ويروي قصة ربة منزل ذات 65 عاماً تعيش مع زوجها الحبيب روبرت ويبلغ 70 عاما وقطتها الكسولة. تحاول ماري جهدها لتكون الزوجة المثالية قبل أن يقع حادث ما يكشف عن حقيقة محزنة غير متوقعة.

مدّ و جزر (لبنان) لناي طبارة، ويتحدث عن فتاة في الرابعة عشر من عمرها تخطط للقاء شريف وهو زميلها في المدرسة. عندما يقع انفجار بالقرب من مكانها، تُجبر لولوة على وضع نهاية لخطتها.

ملح البحر ( لبنان) من إخراج ليلى بسمة، ويدور حول نايلة، النادلة الشابة في منتجع يقع على شاطىء البحر في صور في جنوب لبنان، ويجب عليها أن تقبل بما يخططه لها المستقبل عندما ينتهي فصل الصيف.

فريحة (اليمن)، من إخراج بدر يوسف ويتتبع "فريحة" نجمة الموسيقى اليمنية السابقة صاحبة الـ 74 عاماً، التي تحاول أن تعود إلى الساحة الفنية لبث الأمل في قلوب من حولها.

نادي الباسيفيك (لبنان) لفالنتين نجيم، وهو قصة عن أول ناد ي موسيقي افتتح في قبو في مقاطعة الأعمال في منطقة الدفاع بباريس للترحيب بالعرب القادمين من الضواحي.

ذكريات مفقودة (لبنان، قطر) من إخراج آية البلوشي ويدور حول النفوس المنفردة التي تحاول اكتشاف نفسها.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أفلام قصيرة – مرحلة ما بعد الإنتاج