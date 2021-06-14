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الدوحة: مباحثات رسمية بين مصر وقطر.. ورسالة من السيسي للأمير تميم

منشور 14 حزيران / يونيو 2021 - 11:20
مباحثات مصرية قطرية في الدوحة
مباحثات رسمية بين الوفدين المصري والقطري بمقر وزارة الخارجية القطرية

عقد وزير خارجية مصر، سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات رسمية، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين.

ووصل وزير الخارجية المصري، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

ويتمحور محتوى الرسالة حول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العلا" في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة، لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

 

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