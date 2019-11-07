الدوحة وواشنطن تبحثان تعزيز التعاون العسكري والاستخباري

بحث وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، مع مسؤولين أمريكيين، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون العسكري والاستخباري بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، إن العطية التقى نظيره الأمريكي، مارك إسبر، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بواشنطن.

وأضافت أنه تمت “مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها العلاقات العسكرية والاستراتيجية وسبل تعزيزها وتطويرها”، وكذلك “آخر التطورات التي تمر بها المنطقة”.

كما التقى العطية، الأربعاء، مدير وكالة استخبارات الدفاع بالولايات المتحدة، روبرت آشلي، في قاعدة “اناكوستا بولنغ” المشتركة بواشنطن.

وبحث الطرفان “العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك في المجال الاستخباراتي والأمني وسبل تعزيزها وتطويرها”، وفق الوكالة.

ويجري وزير الدفاع القطري زيارة رسمية لواشنطن غير معلنة المدة، والتقى مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء.

وتتسم العلاقات القطرية- الأمريكية بالشراكة والتعاون الاستراتيجي، وتستضيف الدوحة مقر القيادة المركزية الأمريكية.

وتشرف “القيادة المركزية” على الأعمال العسكرية الأمريكية في دول عديدة، بينها: سوريا، واليمن، والعراق، وأفغانستان.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة “العديد” الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غربي العاصمة الدوحة. (الأناضول)