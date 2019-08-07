الدول الداعمة لغوايدو تراهن على العقوبات الأمريكية وبولتون يحذر روسيا والصين

أعلن وزير خارجيّة البيرو نيستور بوبوليزيو أنّ الدّول الخمسين المؤيّدة للمعارض الفنزويلي خوان غوايدو تُراهن على العقوبات الأمريكيّة التي فُرضت الإثنين على كراكاس، من أجل دفع الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو إلى الرحيل عن السلطة.

يأتي ذلك في وقت حذّرت واشنطن الثلاثاء، الصين وروسيا من مواصلة التّعامل مع نظام مادورو.

وقال بوبوليزيو للصحافيّين، عقب مؤتمر عقدته مجموعة ليما الثلاثاء لمناقشة سبل إنهاء الأزمة الفنزويليّة “نعلم أنّها (العقوبات الأمريكيّة) سيكون لها تأثير حقيقي على نظام مادورو، ونأمل في أنها ستُتيح رحيل هذا النظام في أقرب وقت ممكن”.

وكان بوبوليزيو قال في افتتاح المؤتمر “أدعوكم إلى تجديد دعمنا للرئيس خوان غوايدو”.

وشكر غوايدو عبر تويتر “الديمقراطيين في العالم المتّحدين من أجل فنزويلا”، قائلاً “سننجح”.

وبالإضافة إلى وفد أمريكي رفيع برئاسة وزير التجارة ويلبر روس ومستشار الأمن القومي جون بولتون، حضر المؤتمر مندوبون من الفاتيكان وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وآخرون من 18 دولة في أمريكا اللاتينية.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أمراً بتجميد كلّ أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة ومنع التعاملات معها.

وقال بولتون في خطاب ألقاه في ليما “نرسل إشارةً إلى الأطراف الراغبين في التعامل تجاريًا مع نظام مادورو: امضوا قدمًا بحذر شديد”.

واضاف “لا حاجة إلى المخاطرة بمصالحكم التجاريّة مع الولايات المتحدة بغرض الاستفادة من نظام فاسد ويموت”.

ووجّه تحذيرًا محدّدًا إلى روسيا والصين، حليفتي مادورو، قائلاً لهما إنّ “دعمهما نظام مادورو أمر لا يُحتمل”.

وحضّ بولتون روسيا على عدم “المجازفة بخيار سيّئ”، قائلاً للصين إنّ “الطريق الأسرع لاسترداد” قروضها المقدَّمة لفنزويلا يكون من خلال دعم “حكومة شرعيّة جديدة”.

وتريد إدارة ترامب إبعاد مادورو عن السلطة وهي تدعم خطط غوايدو لتشكيل حكومة انتقاليّة وإجراء انتخابات جديدة.

لكنّ وزارة الخارجيّة الروسيّة قالت إنّه “لا يوجد أيّ أساس قانوني” لتجميد أصول الحكومة الفنزويلية. وأضافت أنّه “لا يحقّ لأيّ دولة أن تملي رغبتها على دولة أخرى من خلال القمع الاقتصادي”.

ويأتي اجتماع ليما في وقت يُشارك ممثّلون عن مادورو وغوايدو في مفاوضات “مستمرّة” بوساطة النرويج.

وجرت الجولة الأولى من المحادثات في أوسلو في ايار/ مايو، وتمّ عقد ثلاث جولات أخرى في بربادوس.

وقال بولتون في ليما إنّ مادورو “غير جاد” بشأن المحادثات. وأوضح أنّ خطوة ترامب “تسمح للحكومة الأميركيّة بتحديد واستهداف وفرض عقوبات على أيّ شخص يُواصل تقديم الدعم” لنظام مادورو “غير الشرعي”.

واضاف انّ ذلك “سيمنع مادورو من الوصول إلى النظام المالي العالمي ويزيد من عزلته دوليًّا”. (أ ف ب)