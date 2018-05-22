"الدوما الروسي" يتبنى قانوناً ضد أمريكا وحلفائها

مشروع قانون بشأن تدابير الرد الروسية على العقوبات الغربية

تبنى مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء، قانوناً حول الإجراءات المضادة ضد التصرفات غير الودية من قبل الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى.

وجاء مشروع القانون بمبادرة من مجموعة من النواب برئاسة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، تسمح بإمكانية فرض عقوبات مضادة رداً على الأعمال غير الودية للولايات المتحدة ودول أخرى التي أيدت العقوبات ضد روسيا، حسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

واعتمد الدوما (مجلس النواب) الروسي في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن تدابير الرد الروسية على العقوبات الغربية، مع استثناء مقياس من الوثيقة يدرج جميع الشركات والبنوك الروسية ذات المشاركة الأجنبية تقريباً في قائمة القيود.