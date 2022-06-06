الدومينيكان.. مقتل وزير البيئة داخل مكتبه رميًا بالرصاص

لقي وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية الدومينيكان أورلاندو خورخي ميرا مصرعه برصاص مسلح اقتحم مكتبه الاثنين، بحسب ما افادت مصادر في الوزارة.

وقالت المصادر ان المسلح اقتحم الاجتماع الأسبوعي للوزير مع نوابه وفتح النار قبل ان يتوارى عن الانظار..

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدة من شرطة النخبة دخلت الوزارة بحثا عن مطلق النار الذي تحصن في الداخل.

وكتبت وزارة البيئة على تويتر "لقد روَّعنا ما حدث".

بدوره، أعرب المدير التنفيذي لمجلس الوزراء الحكومي للابتكار بارتولومي بوخالس، عن أسفه لحادث القتل.

وقال: "موته مأساة.. نحن في الدومينيكان علينا أن نتكاتف لتحقيق ميثاق سلام وتعايش سلمي.. لا مزيد من العنف".

وكان ميرا أيضا محاميا وعضوا مؤسسا للحزب "الثوري الحديث"، وعين وزيرا للبيئة والموارد الطبيعية في أغسطس عام 2020.