بيلوسي: رسالة وزير العدل بار تطرح أسئلة بقدر ما تقدم أجوبة

طالب زعيما الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي مساء الأحد بنشر تحقيق المدّعي الخاص روبرت مولر "كاملا"، معتبرين أنّ وزير العدل بيل بار الذي نشر خلاصة هذا التحقيق ليس "مراقبا محايدا".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك، إنّ "رسالة وزير العدل بار تطرح أسئلة بقدر ما تقدم أجوبة".

وأضاف البيان أنّه "من الملحّ أن ينشر التقرير كاملا وكل الوثائق المتعلّقة به"، مشيرين إلى أن مولر لم يبرّئ الرئيس دونالد ترامب من تهمة عرقلة سير العدالة.

أ ف ب