الديمقراطيون يفاخرون بقضية صلبة في إطار إجراءات عزل ترامب

اعتبر النائب الديمقراطي جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي التي تعمل لتوجيه اتهامات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ الأخير سوف يدان “في خلال ثلاث دقائق” لو كان واقفاً أمام محكمة.

وقال نادلر لشبكة “سي ان ان”، “نملك قضية صلبة”، مضيفاً “لو عرض هذا الملف على هيئة تحكيم، فإنّ حكماً بالإدانة سيصدر في غضون ثلاث دقائق”.

ورأى أنّ “التهمة (…) هي أنّ الرئيس وضع مصالحه فوق مصالح البلاد في عدد من المناسبات وطلب تدخل قوة خارجية في انتخاباتنا مرارا”.

ترامب سيكون ثالث رئيس تصدر بحقه لوائح اتهام عن الكونغرس، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون

وحذّر من أنّ ذلك يمثّل “خطراً حقيقياً على عملية الاقتراع” في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأطلق الديمقراطيون في نهاية أيلول/سبتمبر إجراءات العزل بحق الرئيس الأمريكي، مستندين إلى الغالبية التي يحوزون عليها في مجلس النواب. وجاء ذلك على خلفية التقارير عن أنّ ترامب طلب من أوكرانيا التحقيق حول جو بايدن الذي قد يكون منافساً له في الانتخابات الرئاسية.

ويعلن دونالد ترامب براءته في هذه القضية، كما أنّه يندد بما يصفه تحقيقا غير دستوري و”مهزلة”.

وبعد نحو شهرين من التحقيق في غرفة الكونغرس الأولى، ستبدأ اللجنة القضائية في المجلس خلال الأسبوع الجاري بصياغة لوائح الاتهام ضدّ الملياردير الجمهوري.

وينطلق ذلك الإثنين باستماعها إلى ممثلين عن الكتلتين الديموقراطية والجمهورية، لتقدّم كل منهما استنتاجاتها عن التحقيق.

وغرّد دونالد ترامب الأحد أنّ هذه الجلسة ستكون “زائفة”.

وقد تشتمل لوائح الاتهام على: إساءة استخدام السلطة وفساد وعرقلة سير أعمال الكونغرس والعدالة.

ومن شأن إطلاق هذه الخطوة أن يسرّع عملية التصويت في جلسة عامة لمجلس النواب حول عزل الرئيس. ويرجّح أن يتم التصويت قبل عيد الميلاد.

ويتوجب قبل ذلك إجراء تصويت في اللجنة القضائية بشأن لوائح الاتهام. ولم يستبعد نادلر الأحد أن يتم الأمر قبل نهاية الأسبوع.

وبالنظر إلى الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب، فإنّ ترامب سيكون ثالث رئيس تصدر بحقه لوائح اتهام عن الكونغرس، بعد أندرو جونسون وبيل كلينتون.

ولكن يتوقع في المقابل أن تتم تبرئته في مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه غالبية جمهورية مؤيدة له.

ويتهم الجمهوريون الديمقراطيين بأنّهم تسرّعوا، وبأنّ هدفهم عزل ترامب خشية أن يعجزوا عن هزمه في الانتخابات الرئاسية. ويتعهد الرئيس الجمهوري بأنّه سينتقم عبر صناديق الاقتراع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في مداخلة عبر قناة “فوكس نيوز” الأحد، “إنّهم يخافون من الانتخابات المقبلة”، معتبرة أنّ تحقيق الديمقرطيين “وصمة عار”.

وأكدت أنّه في حال توجيه لائحة اتهام بحقه في مجلس النواب، فسيكون بمقدوره التمتع ب”إجراء عادل” في مجلس الشيوخ، مشددة على أنّه لم يقم “بشيء خاطئ”.

ويريد ترامب بعد أن يمسك الجمهوريون بزمام المبادرة في مجلس الشيوخ، أن يستدعي مجموعة من الديمقراطيين للمثول، بينهم جو بايدن ونجله هانتر.

ويتهم الرئيس الأمريكي، بلا أدلة، بايدن ونجله بأنّهما فاسدان. وكان الأخير قد عُين في مجلس إدارة مجموعة غازية أوكرانية كبيرة حين كان والده نائباً للرئيس الأمريكي باراك اوباما.

غير أنّ السيناتور ليندسي غراهام، وهو رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وحليف بارز لترامب، قال الأحد إنّه لا ينصح الرئيس الأمريكي باستدعاء شهوده بغية أن يتم الانتهاء سريعاً من إجراء “يمزّق البلاد”.

وأعلن غراهام عبر قناة “فوكس نيوز”، “هذه نصيحتي إلى الرئيس: إذا كان مجلس الشيوخ مستعداً للتصويت لصالح تبرئتك، فعليك أن تكون سعيداً وبإمكاننا التحقيق بشأن القصص الأخرى كلها خارج إجراءات العزل”.

وقال “فور أن (يقول) 51 عضوا من بيننا (…) أنّنا سمعنا ما فيه الكفاية، فإنّ هذا الإجراء سينتهي. الرئيس سيبرئ”. (أ ف ب)