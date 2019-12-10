الديمقراطيون يكشفون عن بنود مساءلة ترامب اليوم

قال مشرّع لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، إنه من المتوقع أن يعلن الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي بنود لائحة الاتهام ضد الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.

وقال إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، للصحافيين إنه من المحتمل أن يتم الكشف عن بنود لائحة الاتهام ضد ترامب في مؤتمر صحافي اليوم.

وجاءت تصريحات إنجل بعد اجتماع استمر لساعات مع الزعماء الديمقراطيين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وفي ذات السياق، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه من المتوقع أن يعلن الديمقراطيون الثلاثاء عن لائحتي اتهام ضد الرئيس ترامب.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على القضية، إن لائحتي الاتهام ستركزان على سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس.

وقالت “سي إن إن” إن هناك اتهاماً ثالثا حول عرقلة العدالة ما زال قيد المناقشة، وحذّرت مصادر الشبكة من أن لوائح الاتهام لا تزال قيد الإعداد.

وجاءت هذه التقارير بعد جلسة استماع في مجلس النواب استمرت لساعات أمس الإثنين، حيث طرح الديمقراطيون قضيتهم من أجل مساءلة ترامب، واصفين الرئيس الأمريكي بأنه “خطر حاضر وجلي” على الأمن القومي.

وبعد أربعة أشهر على شهادة أحد المبلّغين عن المخالفات التي أطلقت التحقيقات بحق ترامب لسعيه الى الاستعانة بدولة أجنبية ضد منافس سياسي محلي، أعلن الديمقراطيون أن هناك أدلة وافرة على ارتكاب ترامب مخالفات مثل الرشوة وإساءة استخدام السلطة وإعاقة العدالة.

لكن ترامب يعتبر التحقيق الرامي إلى عزله من منصبه مجرد “عار” و”خدعة”. (وكالات)