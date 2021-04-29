الديوان الملكي الاردني ينعى الأمير محمد بن طلال

نعى الديوان الملكي الاردني الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك، الذي توفي في عمان الخميس، عن عمر يناهز 80 عاماً.

وسيشيع جثمان الراحل ظهر يوم الجمعة، بعد الصلاة عليه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص ليوارى الثرى في الأضرحة الملكية.

وولد الأمير محمد في الثاني من تشرين الأول عام 1940 في مدينة عمان، وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ثم انتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة.

والتحق عامي 1956 و1957 بالكلية العسكرية في بغداد ثم انضم إلى الجيش العربي الأردني فور عودته إلى الأردن في كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى قبل أن يصبح المرافق العسكري للملك الحسين بن طلال.

وتولى عدة مناصب رسمية، فمنذ عام 1952 إلى عام 1962 كان وليا للعهد، وفي عام 1970 صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين ممثلا شخصيا للملك منذ عام 1973 وحتى وفاته.

وترأس الامير الراحل اللجنة العليا للسياحة وعين عدة مرات رئيسا لهيئة النيابة على العرش ونائبا للملك أثناء سفره إلى خارج أرض الوطن.

ويحمل رتبة مشير فخرية في القوات المسلحة الأردنية والعديد من الأوسمة رفيعة الشأن من الأردن ومن دول أخرى.

والامير الراحل زوج الأميرة تغريد، وله نجلان من زواجه السابق من الأميرة فريال، هما الأمير طلال المستشار الخاص للملك المولود في 26 تموز عام 1965 والأمير غازي كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية ومبعوثه الشخصي المولود في 15 تشرين الأول عام 1966.