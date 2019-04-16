الديوان الملكي السعودي ينعي الاميرة عبطة والدة الامير عبدالعزيز بن هذلول

نعى الديوان الملكي السعودي والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - ٍ يوم غد الأربعاء الموافق 12 / 8 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

والاميرة الراحلة هي عبطة بنت عبد الله بن رشيد والدة كل من الأميرة ريما (متوفيه) في مايو 2007م عن عمر يناهز "42" عاماً، والأميرة لمياء، والأميرة نوف، والأميرة البندري، والأمير عبد العزيز، والأميرة نجوديذكر ان الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 1942 وقد توفي في 29 سبتمبر 2012 هو الابن الثاني والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز الذكور

وقد تزوج الامير هذلول بعد الاميرة الراحلة :

- الأميره مضاوي الدغيثر (مطلقة، متوفيه) وله منها الأميرة فهدة، والأميرة نوره (متوفيه) توفيت مع والدتها أثناء حادث مروري من الرياض إلى مكة المكرمة

- الدكتورة سلوى بنت أحمد الأحمد (مطلقة) وله منها الأميرة سارة

- مي العيسى (مطلقة) وله منها الأميرة طرفه

- مشاعل بنت فلاح بن سلطان الحثلين (مطلقة) وله منها الأمير تركي - نائب أمير منطقة نجران - متزوج من كريمة الشيخ معتصم بن سعود الدغيثر ( وله من الأبناء الأمير محمد)

- الجوهرة بنت علي بن قريع المري (مطلقة) وله منها الأمير سعود (وله من الأبناء خالد بن سعود. تزوجت كريمته من الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

- عفاف بنت عبيد الرشيد وله منها الأميرة العنود

- غادة بنت محمد الزلال القحطاني

- عزيزة الثنيان

- امينة بنت سالم السالم (تزوجها في اخر ايامه و لم تنجب)

- هند بنت عبد الرحمن بن محمد بن سعّيد الخالدي

- هند بنت مرزوق بن شافي العصيمي (مطلقة)

