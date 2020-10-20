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الديوان الملكي السعودي ينعي الامير نواف

منشور 20 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 02:58
توفي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
توفي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

توفي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وفق ما اعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيُصلى عليه اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

 


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