الديوان الملكي المغربي: إصابة محمد السادس بالتهاب رؤي حاد

أصيب العاهل المغربي محمد السادس ب"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد"، بحسب ما جاء في بلاغ رسمي صادر عن ديوانه الملكي الاحد.

وقال بلاغ الديوان الملكي إن محمد السادس ، الذي كان يستعد للسفر إلى فرنسا، تعرض لالتهاب فيروسي حاد في الرئتين.

واضاف ان الطبيب الخاص للملك اوصى ب"خلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام".

واوضح البلاغ أن الملك كان "قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب".

وبذلك لن يحضر الملك المغربي جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

ويمثل المغرب في الجنازة ولي العهد الحسن.

وفي عام 2018 أجرى الملك عملية جراحية في القلب، بعد أن كشفت فحوصات عن "عدم انتظام في إيقاع نبض القلب".

وحسب فرانس 24، "يقوم العاهل المغربي بزيارات متكررة إلى فرنسا حيث يملك قصرا، وأجريت له عملية جراحية في سبتمبر 2017 في أحد مستشفيات باريس حيث تم استئصال ورم حميد من إحدى عينيه".

واعتلى الملك محمد السادس المغرب في يوليو/تموز 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

