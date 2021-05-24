الذرية: تمديد اتفاق المراقبة النووية الايرانية لمدة شهر

أعلن مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي اليوم الاثنين، أن طهران أخطرت الوكالة بقرار تمديد اتفاق المراقبة النووية لمدة شهر.

وقال أبادي في تغريدة عبر "تويتر" إنه تم اليوم إبلاغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتمديد تسجيل البيانات لمدة شهر إضافي على الأكثر.

من جهته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاتفاق مع إيران على تمديد اتفاق المراقبة شهرا إضافيا.

Iran's decision on the continuation of the data-recording for utmost one more month was informed today to @rafaelmgrossi the Director General of the IAEA. 1 — Gharibabadi (@Gharibabadi) May 24, 2021

يأتي ذلك، عقب إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرلنية سعيد خطيب زادة، بوقت سابق اليوم، أن "تمديد التفاهم مع الوكالة، لن يعني إجراءات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

ونفى غروسي، في مؤتمر صحافي، أن تكون الوكالة قد وافقت على أي شروط من أجل هذا التمديد.

وكان مسؤول إيراني قال إن «هذه المبادرة تأتي في إطار إبداء إيران حسن نيتها ولإعطاء فرصة لعملية التفاوض الجارية في فيينا» بشأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني.

وكانت إيران اتفقت مع الوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي على الوقف الكامل لتنفيذ «البروتوكول الإضافي» وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم من جانبها لمدة 3 أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة وتحتفظ بها لديها.

وخلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى لدى إيران فقط. وإذا ما أُلغيت العقوبات في غضون 3 أشهر بصورة كاملة، فستضع إيران هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة، وفي غير هذه الحالة فستُحذف المعلومات إلى الأبد. وانتهت مهلة الأشهر الثلاثة أول من أمس السبت.