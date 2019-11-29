الذكرى الخامسة لبيعة الملك

تحتفل العربية السعودية بالذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز

وقال رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، الذي هنأ العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إن "هذه المناسبة الغالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء هذا الوطن المعطاء، ونحن نعيش ولله الحمد بأمن وأمان واستقرار ونماء وعطاء وازدهار، بفضل الله عز وجل ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل والقيادة الرشيدة، حيث واصل مسيرة والده الملك عبدالعزيز حتى هذا العهد الميمون" وفقا لصحيفة "عكاظ".

وحينما نتكلم عن ملك الحزم والعزم فنحن نستعرض قصة بناء ومسيرة وطن، التي وصلت في عهده إلى أوج النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات اقتصاديا وإستراتيجيا ومحليا وعالميا.

والسبت الموافق لـ 30 ديسمبر هو الذكرى الخامسة على تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.

ويحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها بهذه المناسبة بقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، في مجالات الحياة كافة، يلامسون بحواسهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وشهدت المملكة منذ مبايعة الملك المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة، وفقا للوكالة.

وقد بويع الملك سلمان ملكا في 23 يناير 2015، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012 بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

وُلد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 31 ديسمبر (كانون الأول) 1935 في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود.