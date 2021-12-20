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الذهب في الإمارات يسجل ارتفاعاً اليوم

منشور 20 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 11:03
ارتفعت  أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين ( العشرين من ديسمبر ) حتى الساعة 1:35 PM بتوقيت دولة الإمارات.
سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.71  درهم إماراتي 
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ارتفعت  أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين ( العشرين من ديسمبر ) حتى الساعة 1:35 PM بتوقيت دولة الإمارات.

ارتفعت  أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين ( العشرين من ديسمبر ) حتى الساعة 1:35 PM بتوقيت دولة الإمارات.

تحصل  التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

  • سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.71  درهم إماراتي    
  • سجل سعر الجرام  عيار 22 نحو 194.99  درهم إماراتي
  • سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 186.13 درهم إماراتي
  • سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 159.54  درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 124.08  درهم إماراتي 
  • سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 106.36 درهم إماراتي 
  • اسعار أوقية الذهب  6,615 درهم إماراتي      
  • اسعار جنيه الذهب 1,489  درهم إماراتي 
  • اسعار كيلو الذهب212,714   درهم إماراتي     
كلمات دالة:أسعار الذهب في الإمارات

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