الذهب في الإمارات يسجل ارتفاعاً اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين ( العشرين من ديسمبر ) حتى الساعة 1:35 PM بتوقيت دولة الإمارات.

تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم