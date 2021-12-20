الذهب في الإمارات يسجل ارتفاعاً اليوم

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ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين ( العشرين من ديسمبر ) حتى الساعة 1:35 PM بتوقيت دولة الإمارات.
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين ( العشرين من ديسمبر ) حتى الساعة 1:35 PM بتوقيت دولة الإمارات.
تحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
- سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 212.71 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 194.99 درهم إماراتي
- سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 186.13 درهم إماراتي
- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 159.54 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 124.08 درهم إماراتي
- سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 106.36 درهم إماراتي
- اسعار أوقية الذهب 6,615 درهم إماراتي
- اسعار جنيه الذهب 1,489 درهم إماراتي
- اسعار كيلو الذهب212,714 درهم إماراتي
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