الرؤية المتوقعة لهلال شهر ذي الحجة وتحديد موعد عيد الأضحى 2023

دعت المحكمة العليا في السعودية جميع المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة في مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ، الموافق 18 / 6 / 2023م.

جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة العليا، وذكر البيان أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ، الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام بناءً على قرار المحكمة العليا رقم (170 / هـ) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ.

وطلبت المحكمة العليا من المسلمين الذين يرون الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، أن يبلغوا أقرب محكمة إليهم ويقدموا شهاداتهم، أو يتواصلوا مع أقرب مركز لمساعدتهم في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما أشار البيان إلى أهمية مشاركة الأشخاص القادرين على الترائي في اللجان المشكلة في المناطق، وذلك للمساهمة في هذا الأمر الهام وتحقيق الأجر والثواب، وتعزيز التعاون والتقوى والنفع لعموم المسلمين.

وأكد مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، أن رؤية الهلال يوم الأحد 18 يونيو ستكون صعبة باستخدام التلسكوب في وسط وغرب العالم الإسلامي.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 19 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، ويوم الثلاثاء 27 يونيو هو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي بيانه، أشار المركز إلى حساباته للهلال ووقت غروب الشمس في بعض المدن العربية والإسلامية. في جاكرتا، يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة.

أما في أبوظبي، يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

وفي الرياض، يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة.

وفي عمّان والقدس، يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة.

وفي القاهرة، يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة.

وفي الرباط، يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة.

ويشير المركز إلى أن الرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط، ولكن تبقى صعبة في الشرق والوسط، وتتطلب سماءً صافية جدًا لتمكن الرؤية.

يجدر بالذكر أن الإعلان عن موعد عيد الأضحى لعام 2023 قد تم من قبل عدة جهات، حيث أعلنت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية أن عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو ولغاية السبت الأول من يوليو.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن عيد الأضحى في مصر سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو.