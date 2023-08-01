الرئاسة الأوكرانية: سننقل المعركة بالكامل إلى داخل روسيا

توعد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، بنقل المعركة قريبًا وبالكامل إلى داخل الأراضي الروسية، مهددًا موسكو بمزيد من الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار "المسيرات".

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "تويتر" اليوم الثلاثاء، زعم بودولياك أن موسكو تعتاد بسرعة على فكرة الحرب الشاملة، وأن الحرب ستنتقل قريبًا بالكامل إلى أراضي روسيا. كما هدد بأنه سيتم استخدام المزيد من الطائرات بدون طيار "مجهولة الهوية" لزيادة حدة المواجهات.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية حاولت شن هجمات على أهداف في موسكو وضواحيها.

وأكدت الوزارة أنه تم إسقاط اثنتين من هذه الطائرات في سماء مقاطعة موسكو، بينما تم تعطيل الطائرة الثالثة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، ما أدى إلى تحطمها وتسبب في تضرر واجهة أحد أبنية مجمع "موسكو سيتي" في وسط المدينة، وهذا المجمع تعرض لهجوم مشابه قبل يومين.

وفي سياق آخر، أدلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بتعليق حول هجمات نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، حيث اعتبرت نظام كييف إرهابيًا وأشارت إلى أنه يحمل كل السمات المميزة لجماعة إجرامية دولية منظمة

