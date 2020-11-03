الرئاسة الجزائرية تعلن إصابة تبون بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر، إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذلك بعد أيام على مغادرته البلاد إلى ألمانيا للعلاج.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الرئاسة أن صحة تبون في "تحسن تدريجي"، وإنه يستجيب للعلاج، وحالته في تحسن وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.

وأُدخل تبون، الثلاثاء الماضي، إلى أحد المستشفيات العسكرية التابعة للجيش في العاصمة الجزائرية، عقب أيام من التزامه الحجر الصحي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها، إن تبون دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في العاصمة الجزائرية. مشيرة إلى أن حالته مستقرة "ولا تستدعي أي قلق"، مشيرة إلى أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

ويأتي ذلك في أعقاب دخول تبون، الحجر الصحي الطوعي لمدة 5 أيام، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة.