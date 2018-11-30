الرئاسة الروسية: يجري الإعداد لزيارة بوتين إلى السعودية

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، مساء الجمعة، أن التحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى السعودية، ما زال مستمرا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، لوكالة “سبوتنيك” المحلية، إن تاريخ الزيارة يُمكن تحديده بعد لقاء بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في الأرجنتين مساء الجمعة.

وكان بيسكوف قد أعلن في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن ملك السعودية -الذي زار روسيا -دعا بوتين لزيارة الرياض “في أي وقت يناسبه”، مشيرًا أن وزيري خارجية البلدين بحثا مسألة الإعداد لتلك الزيارة وتحديد توقيتها.

وفي رده على سؤال حول موعد زيارة بوتين إلى السعودية، أجاب متحدث الرئاسة الروسية: “في الوقت الحالي لا توجد أيه مواعيد نهائية، ما زال العمل جاري”.

وفي الوقت نفسه، لم يستبعد أن يتحدد موعد الزيارة بعد اجتماع الرئيس الروسي مع ولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين.

أضاف متحدث الرئاسة، أنه سيتم خلال الاجتماع مع ولي العهد، مناقشة العلاقات الثنائية بشكل أساسي.

وأشار أن جميع الأمور الأخرى، مثل العلاقات في قطاع النفط، ستكون في المرتبة الثانية، مؤكدًا على أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل إيجابي.

وتستضيف العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، قمة مجموعة العشرين يومي 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر. (الأناضول).