الرئاسة العراقية توضح حقيقة انباء سقوط رئيس الجمهورية عن سلم الطائرة

البوابة: نفت الدائرة الإعلامية في رئاسة الجمهورية العراقية الانباء التي تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن تعرض رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد إلى إصابات أثناء نزوله من الطائرة
وقالت رئاسة الجمهورية العراقية ان الاخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مفبركة "نؤكد أن الخبر عارٍ عن الصحة، وأن السيد الرئيس يتمتع بكامل صحته ويمارس أعماله بشكل معتاد في رئاسة الجمهورية"
واشارت الى ان الرئيس عبداللطيف رشيد عمل طيلة الأيام الماضية، وحتى اليوم الثلاثاء 23 أيار 2023 بالعديد من النشاطات التي نشرت وبثت عبر وسائل الإعلام مما يؤكد أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لا صحة له.
ووصفت الدائرة الاعلامية في الرئاسة العراقية مصادر هذه الشائعات "معروفة ومكشوفة الأهداف وهي تصرفات غير مسؤولة حيث يسعى المغرضون من خلالها لإرباك المجتمع ومؤسسات الدولة، وهذا ما يلزمنا باتخاذ الإجراءات القانونية لردعهم".
كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقةوالتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها والالتزام بمعايير المصداقية والمهنية في النشر.
من هو الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد؟
- عبد اللطيف جمال رشيد سياسي عراقي كردي من مواليد (10 آب 1944 - ) في السليمانية، العراق
- حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة ليفربول والماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر.
- رئيس جمهورية العراق ابتداء من 13 تشرين الأول 2022
- شغل منصب وزير الموارد المائية من أيلول 2003 إلى كانون الأول ديسمبر 2010
- مستشار للرئيس العراقي من كانون الأول ديسمبر 2010 حتى تاريخ انتخابه رئيسًا
- أحد الأعضاء الفاعلين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني