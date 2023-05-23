الرئاسة العراقية توضح حقيقة انباء سقوط رئيس الجمهورية عن سلم الطائرة

البوابة: نفت الدائرة الإعلامية في رئاسة الجمهورية العراقية الانباء التي تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن تعرض رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد إلى إصابات أثناء نزوله من الطائرة

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية ان الاخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مفبركة "نؤكد أن الخبر عارٍ عن الصحة، وأن السيد الرئيس يتمتع بكامل صحته ويمارس أعماله بشكل معتاد في رئاسة الجمهورية"

واشارت الى ان الرئيس عبداللطيف رشيد عمل طيلة الأيام الماضية، وحتى اليوم الثلاثاء 23 أيار 2023 بالعديد من النشاطات التي نشرت وبثت عبر وسائل الإعلام مما يؤكد أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لا صحة له.

⭕️تعرض رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد لكسور ورضوض أثناء سقوطه من درج الطائرة في مطار بغداد الدوليhttps://t.co/W0lOP2kxuv #بغداد_برس pic.twitter.com/PrzQQrMXo3 — بغداد برس - Baghdad Press (@Baghdad_Press1) May 22, 2023

ووصفت الدائرة الاعلامية في الرئاسة العراقية مصادر هذه الشائعات "معروفة ومكشوفة الأهداف وهي تصرفات غير مسؤولة حيث يسعى المغرضون من خلالها لإرباك المجتمع ومؤسسات الدولة، وهذا ما يلزمنا باتخاذ الإجراءات القانونية لردعهم".

كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقةوالتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها والالتزام بمعايير المصداقية والمهنية في النشر.

من هو الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد؟