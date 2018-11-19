الرئاسة العراقية: لم نقم بالوساطة بين السعودية وايران

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس العراقي برهم صالح

نفت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الاثنين، الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام خليجية بشأن عرض إيران التفاوض مع السعودية عبر قنوات عراقية.

وقال البيان الرئاسي العراقي في هذا الصدد إن "وسائل إعلام خليجية نشرت عن مصدر غير رسمي، خبراً يفيد بأن إيران تعرض التفاوض على السعودية، وان الرئيس العراقي اقترح التوسط وحمل رسالة للرياض من نظيره الإيراني"، مؤكدا "عدم صحة هذا الخبر بالمطلق".

وتابع البيان قائلا إن "العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لضرورة تجنب تداعيات الصراع في المنطقة، لأن العراق نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي".

وشدد البيان الرئاسي العراقي على ضرورة "أخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة، وما يتفق مع المواثيق المهنية للإعلام".

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي، لم تكشف هويته، قوله إن الرئيس العراقي برهم صالح، عرض خلال زيارته لطهران مؤخرا القيام بوساطة لحل الخلافات بين السعودية وإيران، وتلقى ردا إيجابيا بالخصوص من المرشد الأعلى علي خامنئي.

ونقلت الصحيفة أيضا عن هذا المصدر تفاصيل أخرى من بينها أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حمّل الرئيس العراقي برهم صالح رسالة إلى السعوديين فحواها أن ما يجري من تسييس لقضية مقتل خاشقجي، ومحاولة دول استغلال هذه القضية للضغط على القيادة السعودية "عكسا الصورة الواقعية للعدو والصديق".