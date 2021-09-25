الرئاسة العراقية: نرفض التطبيع.. ومؤتمر "أربيل" خطر على السلم الأهلي

أكدت الرئاسة العراقية، رفضها للتطبيع مع "اسرائيل" ودعمها للقضية الفلسطينية، في رد منها على مؤتمر "السلام والاسترداد" الذي عقد يوم أمس في إقليم كردستان العراق، ودعا إلى "التطبيع" بحضور شخصيات عشائرية.

واعتبرت الرئاسة العراقية، أن مؤتمر "السلام والاسترداد" الذي عقد في "أربيل" هو محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي.

وذكرت في بيان صحفي: "في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفضه القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل، وتدعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".

وأضافت، أن "الاجتماع الأخير الذي عقد للترويج لهذا المفهوم لا يمثل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلا عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي".

ودعت الرئاسة العراقية إلى "الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنيا و قانونيا، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".

تحالف قوى الدولة الوطنية

كما استنكر عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية مؤتمرات وتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيونى الغاصب.



وقال الحكيم في تغريدة له "نستنكر ونرفض المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد داخل العراق".



وبين ان القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الأولى مجددا دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله لإسترداد حقه المغتصب، والقضية الفلسطينية حق لا يسقط بالتقادم بل تزداد رسوخا في ضمير الأجيال العربية والإسلامية.

ويوم أمس، عقد مؤتمر "السلام والاسترداد" في إقليم كردستان العراق، ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل بحضور شخصيات عشائرية.

وقال رئيس صحوة العراق، وسام الحردان خلال المؤتمر، إن "العراق سبق العالم كله في بناء الإنسانية، ما الذي حدث، وما الذي خرب العراقيين وجعلهم ميليشيات وقتلة ودواعش، نحن نرفع راية السلام للعالم أجمع، ونحتضن كل رواده من أجل الإنسانية، وندعو إلى انضمام العراق لاتفاقيات إبراهيم الدولية"

من جانبها أفادت القناة الإسرائيلية "12" بأن قادة عراقيين حثوا على السلام مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقات إبراهيم" التي وقعتها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، في تجمع حاشد بأربيل.