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الرئاسة الفرنسية تنفي بحث فرض حالة الطوارئ بمواجهة الاحتجاجات

الرئاسة الفرنسية تنفي بحث فرض حالة الطوارئ بمواجهة الاحتجاجات
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