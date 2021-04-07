الرئاسة الفلسطينية: عباس بصحة جيدة ويعود من المانيا الخميس

سبق للرئيس الفلسطيني أن أجرى فحوصات أكثر من مرة في مستشفى ببرلين خلال السنوات الماضية.

قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس أنهى فحوصات طبية في ألمانيا وسيعود الى الأراضي الفلسطينية غدا الخميس.

وقالت في بيان “أنهى الرئيس محمود عباس، الفحوصات الطبية التي كانت مقررة له مسبقا في ألمانيا”.

وأضافت “الرئيس بصحة جيدة وسيعود إلى أرض الوطن يوم غد الخميس”.

وكان عباس (85 عاما) غادر الأراضي الفلسطينية الإثنين في طائرة عمودية إلى العاصمة الأردنية عمان ومنها الى برلين في المانيا.

وسبق للرئيس الفلسطيني أن أجرى فحوصات أكثر من مرة في مستشفى ببرلين خلال السنوات الماضية.