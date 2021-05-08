الرئاسة اليمنيه تعلن استعدادها لمفاوضات مباشرة مع الحوثيين

أعلنت الرئاسة اليمنية، الجمعة، أنها مستعدة للذهاب في مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير مكتب رئاسة الجمهورية، عبد الله العليمي؛ عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، والذي نظمه برنامج “اليمن في الإعلام الدولي” التابع لمركز صنعاء للدراسات ( غير حكومي).

وقال العليمي، إن “الحكومة مستعدة للذهاب في مفاوضات مباشرة مع جماعة الحوثيين”، مشيرًا إلى أنها ستوافق على فتح مطار صنعاء (شمال)، وميناء الحديدة (غرب)، ووقف إطلاق النار”.

وأضاف، “الحوثيون يصرون على رفع وتيرة الأعمال القتالية في مأرب، وتسييس الملف الإنساني”.

واتهم؛ جماعة الحوثيين بـ”إفشال المفاوضات الأخيرة التي قادها المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندركينج في سلطنة عمان لوقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أن “كل الجهود المتعلقة بوقف بالإعلان المشترك ووقف التصعيد وافقت عليها الحكومة”.

وبخصوص اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، قال العليمي:” إن الحكومة وافقت على تنفيذ الشق السياسي على العسكري، خشية تدهور الخدمات في عدن”.

وذكر أن السعودية وجهت دعوة للحكومة والمجلس الانتقالي للحوار في الرياض لمناقشة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، مضيفًا “نحن ننتظر عودة الانتقالي للرياض”.

وأكد أن “الحكومة ستعود إلى عدن عقب عيد الفطر، وبعد إنهاء جولتها التفقدية في المحافظات اليمنية”.

وبخصوص المعارك في مأرب (شرقي البلاد)، أشار العليمي، أن “المعارك في مأرب أسفرت عن مقتل حوالي 2400 من جانب الحكومي، وإصابة نحو (5) آخرين منذ يناير/كانون ثان الماضي”.

وبين، أن “الحوثيين أطلقوا في الداخل اليمني خلال تلك المدة 93 صاروخًا و360 قذيفة و257 طائرة مفخخة واستطلاعية”.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء. (الأناضول)