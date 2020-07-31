الرئيس الأفغاني يرد على هدنة طالبان باطلاق سراح 500 من سجنائها

سبق أن أعلنت طالبان أنها مستعدة للإفراج عن جميع الجنود الأفغان المحتجزين قبل حلول عيد الأضحى، وبدء مفاوضات مع السلطات الأفغانية إذا تمت عملية تبادل الأسرى.

أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني الجمعة، بالإفراج عن 500 سجين من عناصر “طالبان”، ردا على إعلان الحركة عن هدنة لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الأضحى.

وقال الرئيس الأفغاني، في خطاب له، إن “السجناء الـ 500 ليسوا على القائمة، التي قدمتها “طالبان” للحكومة الأفغانية، وسيفرج عنهم في غضون الأيام الأربعة المقبلة”، بحسب موقع “طلوع نيوز” المحلي.

ونوه بأن الحكومة الأفغانية أفرجت بالفعل عن 4 آلاف و600 سجين من “طالبان”.

ودعا الرئيس غني، الحركة للبدء بأسرع وقت ممكن في مفاوضات السلام.

وأعلن غني قراره، بعد أن أكملت “طالبان” من جانبها الإفراج عن ألف سجين بموجب اتفاق الدوحة.

وحول تفشي وباء كورونا، لفت الرئيس الأفغاني أنه “لا يزال يمثل تهديدًا، لذلك يجب على المواطنين اتباع النصائح الصحية خلال العيد”.

وتابع قائلاً “أريد أن أؤكد للجميع أن الحكومة الأفغانية لديها خطط فعالة للتغلب على الوضع الحالي”.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” مؤخراً عن سهيل شاهين، المتحدث باسم الحركة، قوله إن طالبان أكملت عملية إطلاق سراح الحكومة الأفغانية.

وأضاف أن “الحركة أفرجت اليوم عن 82 سجينا جديدا، ليصبح إجمالي عدد المفرج عنهم من قبل طالبان 1005 أسير”.

وسبق أن أعلنت طالبان أنها مستعدة للإفراج عن جميع الجنود الأفغان المحتجزين قبل حلول عيد الأضحى، وبدء مفاوضات مع السلطات الأفغانية إذا تمت عملية تبادل الأسرى.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا بين الولايات المتحدة و”طالبان” يُمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء طالبان، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، في الولايات المتحدة.

